Meno di due settimane dalla partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che il clima è già incandescente. Dopo le minacce di abbandonare il gioco da parte di Jeremias Rodriguez e Floriana Secondi, ieri sera è stata la volta di Marco Melandri. Il campione di motociclismo ha dichiarato di non volere continuare l’esperienza e tornare ad abbracciare i suoi cari. C’è voluto l’intervento di Ilary Blasi e della moglie per convincerlo a restare e continuare l’esperienza in Honduras.



Un’esperienza tosta che mette alla prova le energie fisiche e mentali dei concorrenti costretti a combattere contro la fame e, alcune volte, anche contro la natura. A raccontare quanto sia difficile sopravvivere all’Isola dei Famosi ci ha pensato Alvin, l’inviato in Honduras che ormai fa coppia fissa con Ilary Blasi. Lo ha fatto ospite di Isola Party, occasione durante la quale ha parlato dei momenti più terribili che ha vissuto a Cayo Cochinos.







“Gli attimi di panico qui in Honduras in tutta la mia storia di Isola dei Famosi? In quattro anni ce ne sono stati di momenti critici. Forse durante la prima Isola, all’inizio. A parte che era un’esperienza diversa a tutto quello che avevo fatto prima di allora. Era la prima edizione di Mediaset, sono venuto qui e mi sono trovato in un modo che è diverso dal nostro come stile di vita. Quell’anno abbiamo avuto il grande uragano arrivato dagli Stati Uniti”.



“La prima puntata non siamo riusciti a farla – continua l’inviato dell’Isola dei Famosi -. Io ero proprio qui al Cayo dove si è scaraventato l’uragano ed eravamo qui in pochissimi giusto per far vedere che non c’erano le condizioni per fare l’Isola. Ero vestito con i sacchi della spazzatura, perché non ero pronto per un uragano. Anche le mutande erano fatte con i sacchetti di plastica, perché l’acqua entra ovunque. Non si è visto tutto in tv”.



“Ci sono stati attimi di paura, ma quando si è aperto un piccolo spazio nel cielo siamo riusciti a scappare in elicottero. Il volo verso la terra ferma è stato molto forte, eravamo tutti zitti”. Nella classifica degli spaventi più grandi patiti dall’inviato dell’Isola dei Famosi anche l’apnea di Mercedesz Henger, con le immagini che avevano sollevato critiche in tutta Italia, e lo svenimento di Rachida.

