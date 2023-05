Non c’è pace sull’Isola dei Famosi, infatti i concorrenti hanno subito una punizione nelle scorse ore per aver violato il regolamento. In particolare, sono stati due i naufraghi che non hanno ascoltato le direttive della produzione e hanno fatto qualcosa di vietato. Inevitabilmente è arrivato il comunicato ufficiale del programma, che ha disposto dei provvedimenti a loro carico. E in Honduras la tensione si è alzata con i due protagonisti che hanno litigato.

Una situazione inaspettata quella che si è creata all’Isola dei Famosi, testimoniata anche dalle immagini diffuse dalla regia nel daytime del 25 maggio. I concorrenti hanno dovuto accettare la punizione perché sono praticamente stati colti in flagrante. Non avrebbero mai dovuto fare una cosa simile, ma è successo e ora tutti ne stanno pagando le conseguenze. Presumibilmente ci saranno altre discussioni anche nelle prossime ore.

Leggi anche: “Stanno scop***”. Choc all’Isola dei Famosi, i due naufraghi scoperti a fare sesso in spiaggia





Isola dei Famosi, i concorrenti subiscono una punizione: “Regole violate”

In particolare, tutti coloro che stanno sull’Isola dei Famosi hanno potuto ascoltare attentamente quanto successo. Due concorrenti non hanno rispettato le regole e la punizione alla fine ha colpito tutti. Uno dei due ha raccolto troppe conchiglie, superando il limite di sicurezza. Parliamo di Fabio dei Jalisse, che è stato attaccato dall’altro compagno di avventura: “Ne ha fatto una quantità spropositata, ha superato il limite giallo“. E poi gli ha domandato, con tono arrabbiato, perché abbia fatto una cosa del genere.

Ad essersi inferocito è stato Andrea Lo Cicero, che ha sgridato l’altro naufrago. Fabio Ricci, però, ha detto: “La prima volta posso sbagliare anch’io? A me non piace che parli così, abbassi i termini e parli. Stai ancora esagerando”. Anche Lo Cicero ha fatto sapere di aver preso in passato 170 conchiglie, mentre l’artista ne ha raccolti due chilogrammi. E alla fine è giunta la reprimenda della produzione, che ha deciso di prendere due decisioni significative.

I toni tra Andrea e Fabio si accendono 🔥 #Isola pic.twitter.com/lJHoql84pq — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 25, 2023

Lo Spirito dell'#Isola punisce Andrea togliendogli la collana da Leader 🔥 pic.twitter.com/kLyjVPcJsi — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 25, 2023

Lo Cicero è stato costretto a levare la sua collana da leader, che ora è in possesso di Marco Mazzoli, mentre tutti i concorrenti sono stati invitati a spegnere immediatamente il fuoco per punizione. Sono comunque arrivate le scuse di Fabio dei Jalisse, ma la situazione resta tesissima.