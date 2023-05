“Perché sono andati via”. Cecchi Paone e Simone abbandonano l’Isola dei Famosi, svelato il motivo

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei famosi 2023. La notizia è arrivata nel pomeriggio di giovedì 11 marzo. Il compagno del giornalista aveva temporaneamente abbandonato Cayo Cochinos a causa di un calo pressorio che non gli aveva consentito di prendere parte all’ultima puntata andata in onda lunedì 8 maggio. Durante la diretta Alvin aveva spiegato il motivo dell’assenza del concorrente.

“Dovrebbe rientrare in gioco nei prossimi giorni”, aveva specificato l’inviato dell’Isola dei Famosi 2023, “ha avuto un calo di pressione dovuto alle difficili condizioni con cui convivono i nostri naufraghi sull’isola, ma è tutto sotto controllo e dovrebbe tornare presto”.

Isola dei Famosi, perché Cecchi Paone e il fidanzato hanno lasciato il reality

Nessun ritorno in gara, perché giovedì 11 maggio Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno deciso di abbandonare il reality show e lasciare l’Isola dei Famosi. A lanciare l’indiscrezione sull’addio della coppia è stata Deianira Marzano. Nelle storie di Instagram l’influencer napoletana ha scritto: “Indiscrezione, sono Simone e Cecchi Paone a lasciare l’Isola“.

Con un post pubblicato su Instagram, l’Isola dei famosi ha svelato i motivi del ritiro di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato Simone Antolini. “Simone Antolini ha dovuto lasciare l’Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura!”, si legge sulla pagina Instagram del programma.

Quindi problemi di salute per il naufrago. Evidentemente i medici che hanno visitato Simone Antolini hanno consigliato al concorrente di lasciare il reality show condotto da Ilary Blasi e di rientrare in Italia. Per restare accanto al compagno, anche Alessandro Cecchi Paone ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e di tornare in Italia.