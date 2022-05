Isola dei famosi nuovo eliminato nella 20esima puntata. Venerdì 27 maggio il televoto a cui era chiamato il pubblico era “in positivo”: chi vuoi salvare tra Maria Laura De Vitis e Roger Balduino. Significa che il meno votato tra loro non avrebbe lasciato definitivamente il reality ma avrebbe raggiunto gli altri a Playa Sgamadissima.

Ilary Blasi nel corso della diretta ha svelato il risultato del televoto aperto lunedì scorso. E come avevano previsto i sondaggi online, il naufrago meno votato tra Maria Laura De Vitis e Roger Balduino, entrambi molto discussi anche se per motivi diversi, è stato quest’ultimo.





Isola dei Famosi nuovo eliminato: “Devi tornare in Italia”

La vera vittoria sul filo del rasoio perché per quanto riguarda le percentuali di voto, la vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione ha totalizzato il 51% di preferenze, mentre il modello brasiliano ha raggiunto il 49%. Quindi il trasferimento a Playa Sgamadissima ma non è finita qui, perché il suo percorso proseguirà in solitaria. Ma all’Isola dei Famosi c’è stato anche un nuovo eliminato.

Sempre nel corso dell’appuntamento in diretta del 27 maggio con L’Isola dei Famosi è stato aperto un televoto flash tra Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto. Questa volta nessuna Playa: uno di loro ha dovuto definitivamente il reality show e fare ritorno in Italia. I naufraghi ancora in gioco hanno dovuto scegliere chi salvare e far tornare subito in gioco e il gruppo ha deciso di risparmiare Mercedesz.

Poi “la palla” è passata al pubblico dell’Isola dei Famosi, che tra i due ha deciso che il nuovo eliminato doveva essere Fabrizia Santarelli. Che ha ricevuto molti più voti del naufrago rivale. Gennaro ha totalizzato il 56%, lei il 44%, stando alle percentuali di voto. La prossima settimana rischiano invece Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Maria Laura De Vitis e Nick Luciani, tutti finiti in nomination.

