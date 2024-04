Isola dei famosi 2024, continua il “Benigno-gate” con nuovi e clamorosi sviluppi. Nella puntata del 18 aprile la conduttrice Vladimir Luxuria ha letto un breve comunicato della produzione in cui venivano spiegate le ragioni dell’esclusione di Francesco Benigno dal reality di Canale 5. A stretto giro di posta adesso arriva la replica dell’ormai ex naufrago.

Si riaccende la polemica sull’uscita dell’attore di “Mary per sempre” e di tanti altri successi del cinema italiano dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi. Eliminazione che non è stata decretata dal pubblico, ma dai vertici di Mediaset e della casa di produzione del reality a causa di comportamenti ritenuti non adeguati.

Isola dei famosi, Francesco Benigno riappare sui social dall’Honduras e fa un annuncio

In puntata Vladimir Luxuria ha letto un breve comunicato ma non ha mostrato le immagini del fatto incriminato. Si parla di uno scontro tra Benigno e il modello ucraino Artur Dainese. Questo ha scatenato sul web una serie di illazioni e attacchi verso la trasmissione. I telespettatori infatti chiedono a gran voce di vedere i filmati e poter giudicare l’episodio con i propri occhi.

Secondo il comunicato letto da Luxuria si tratterebbe di un fatto grave. La scelta di non mostrare le immagini sarebbe stata fatta anche per tutelare Benigno e non comprometterne l’immagine: “CI dovrebbe ringraziare”, ha detto Luxuria. A scanso di equivoci, l’attore aveva già chiarito in anticipo via social che quella tra lui è Artur è stata una semplice lite, senza degenerazioni. E quindi riteneva la sua esclusione dall’Isola dei Famosi ingiustificata.

Ieri sera Francesco Benigno è riapparso in un breve video sui suoi social per aggiornare i fan e gli appassionati del reality, direttamente dalla propria camera di albergo: “Faccio questo video perché il mio avvocato me lo ha permesso. Voglio tranquillizzare tutti voi. Siete stati e siete dalla mia parte. Mi avete sostenuto. Online gira voce che sono morto, così faccio questo video di pochi minuti per rassicurare tutti”.

L’attore fa poi una serie di ringraziamenti, alla moglie e ai suoi tre figli. Dice poi che in queste ore sta ricevendo una montagna di messaggi di sostegno da parte di numerosissime persone.

Sugli sviluppi del caso non aggiunge altro che questo: “In merito però non posso dire niente, ha tutto in mano il mio avvocato che insieme al mio agente segue la vicenda. Domattina mi metterò in viaggio per rientrare in Italia e raggiungere la mia famiglia. Dopodiché il mio avvocato mi farà sapere. Al momento non posso aggiungere niente”.