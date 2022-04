Sale la tensione per l’appuntamento di stasera dell’Isola dei Famosi. Dopo tre settimane di permanenza in Honduras parecchi naufraghi sono già ai ferri corti. Nei giorni scorsi Floriana aveva annunciato di essere pronta ad abbandonare il reality. L’ex gieffina era esplosa dopo la nomination. “Dite che non avete nulla contro di me, ma invece credo di sì – ha commentato Floriana Secondi, come riporta il sito Biccy – Mi avete messa in mezzo votando lui. Quindi grazie, ok che è un gioco, però mi mandate a rischio. Me la prendo eccome, grazie Carmen e anche Alessandro”.



“Non mi è piaciuta sta cosa sono sincera. Scusate ma io ero coinvolta in questa cosa? Non ho detto nulla non c’entro. Grazie mille allora per questa votazione”. Poi davanti agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi aveva aggiunto: “Basta voglio andà a casa, non cedo l’ora di andarmene. Tanto io c’ho da fare, non è che nun c’ho da fa. Carmen non ha niente contro ci me? Estefania levati di mezzo che non c’entri nulla. Non iniziare a fare la populista anche te ti prego”.





Isola dei Famosi, arrivano Licia Nunez e Marco Senise



“Fammi la cortesia che dopo mi diventi antipatica pure te. Non è che ce l’ho con tutti ma lasciatemi stare”. Nelle ore precedenti sull’Isola dei Famosi aveva tenuto banco lo scontro tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis. I due naufraghi si erano aggrediti verbalmente dopo una disputa avvenuta per cibo, il principale motivo di discussioni dell’adventure game condotto da Ilary Blasi.



Una discussione che aveva spinto Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, a intervenire: “Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?”. Una guerra che non è destinata ad esaurirsi.



Anzi, all’Isola dei Famosi la tensione è destinata a salire dopo l’annuncio a sorpresa dell’arrivo di due nuovi concorrenti. La prima è Licia Nunez, attrice pugliese concorrente della quarta edizione del GF Vip vinta da Paola di Benedetto. Il secondo è Marco Senise, conduttore noto per essere stato parte del cast di Forum per molti anni. Le novità non finiscono qui. La produzione del reality ha pensato di far “scoppiare” le coppie di naufraghi del programma.

“Basta, vado a casa”. Floriana Secondi, sfuriata clamorosa all’Isola dei Famosi