Siamo vicini alla nuova puntata dell’Isola dei Famosi e, proprio a poche ore dalla trasmissione condotta da Ilary Blasi, è arrivata una notizia importante su Helena Prestes. Ovviamente i suoi fan l’hanno appresa con molto entusiasmo, anche perché non era comunque facile ottenere questo risultato. Ma l’amica di Nikita Pelizon si è fatta notare non poco finora in Honduras e quindi ora c’è grande attesa per vedere come evolverà il suo percorso.

Solo pochi giorni fa invece, sempre in riferimento alla concorrente dell’Isola dei Famosi, c’erano state delle polemiche in merito a quanto fatto da un sito che fa capo a Alfonso Signorini, 361 Magazine. La testata ha pubblicato un’immagine di Helena Prestes in cui è decisamente estremamente magra, a tal punto da vedersi le sue costole. C’è chi ha ipotizzato che sia stata una provocazione del conduttore nei riguardi della collega.

Isola dei Famosi, notizia importante su Helena Prestes

A svelare tutto è stato il sito Novella 2000, che ha fatto un sondaggio relativo ai concorrenti dell’Isola dei Famosi. E il nome di Helena Prestes è balzato subito agli occhi di tutti. Decisamente male sono andati i naufraghi Nathaly Caldonazzo, Gian Maria Sainato, Luca Vetrone, Fabio Ricci, Corinne Clery e Christopher Leoni che non sono andati oltre il 2% delle preferenze. Abbastanza negativo il risultato anche di Fiore Argento e Alessandra Drusian, che si sono fermate al 3%.

Nel sondaggio per eleggere il preferito troviamo poi Pamela Camassa al 6, Andrea Lo Cicero all’8 e Marco Mazzoli all’11%. Sul podio, in terza posizione c’è Paolo Noise col 13% dei voti, in seconda piazza Cristina Scuccia con il 14% e al primo posto l’incontrastata Helena che ha addirittura ottenuto il 30%. Quindi, la sua avventura sta piacendo eccome ai telespettatori, che la proiettano ormai tra le favorite al successo finale.

Vedremo nella serata del 15 maggio se ci saranno discussioni tra lei e gli altri concorrenti, infatti Helena Prestes è finita più volte nel vortice delle polemiche. Lo scontro più eclatante quello avuto con Fiore Argento.