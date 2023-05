All’Isola dei Famosi una delle concorrenti più in vista è senza dubbio Helena Prestes. E proprio di lei si sta parlando in queste ore, a causa di qualcosa che è successo in rete. Ad essere coinvolto è stato anche un altro personaggio famoso, che potrebbe aver provocato in qualche modo la conduttrice televisiva Ilary Blasi. Siamo sempre nel campo delle ipotesi, quindi potrebbero anche giungere delle smentite, ma ora c’è questa indiscrezione ad essere prioritaria.

Nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi, Helena Prestes è scoppiata in lacrime proprio alcuni giorni fa. Ha avuto un fortissimo crollo emotivo, affermando: “Non ce la faccio. Non ce la faccio più…Non voglio più andare avanti. Non m’interessa”. A questo punto a cercare di rincuorarla c’è stata Corinne Clery, la quale ha provato a trasmetterle forza per non farle abbandonare il programma. Al contrario della Clery, Andrea Lo Cicero non ha mostrato per nulla empatia.

Isola dei Famosi, polemica su Helena Prestes: cosa succede

Una vera e propria polemica potrebbe scoppiare totalmente nelle prossime ore, anche perché Leggo ha fatto notare una cosa importante sulla concorrente dell’Isola dei Famosi. Su Helena Prestes è stato scritto un articolo da 361 magazine, un sito che fa parte di Alfonso Signorini, e proprio una scelta fatto dallo stesso ha sorpreso tutti. E c’è chi ha pensato che lui potesse aver fatto una sorta di frecciatina nei confronti della collega Ilary.

La testata ha pubblicato un’immagine di Helena Prestes in cui è decisamente estremamente magra, a tal punto da vedersi le sue costole. C’è chi ipotizza che sia stata una scelta senza l’intento di lanciare un messaggio implicito a Ilary Blasi, ma si vocifera che possa essersi trattato anche di una provocazione. Staremo a vedere se Signorini vorrà dire qualcosa su questo argomento o se preferirà tacere, per non alimentare ulteriori rumor.

Vedendo anche il profilo Instagram ufficiale di Helena Prestes, lo stesso staff ha comunque postato tante immagini della ragazza e in alcune di queste c’è lei comunque dimagrita. Anche perché è ciò che le è successo realmente da quando è in Honduras.