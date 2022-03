Nella seconda puntata de l’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha comunicato a Marco Melandri e Ilona Staller di dovere abbandonare l’Isola. “Mi aspettavo questo esito perché sono nuovo di questo mondo, era abbastanza scontato per me. Mi sono divertito abbastanza, ma torno a casa volentieri”. “E’ stata una bellissima esperienza e vi ringrazio di cuore”, chiude Ilona. Ilona e Marco, però, non sono stati eliminati definitivamente dal gioco ma solo dall’isola principale del reality. I due infatti si sono spostati su Playa Esgamada, la spiaggia degli eliminati già abitata da Roger e Jovana.



Prima di abbandonare Ilona ha dato il bacio di giuda a Floriana Secondi che non l’ha presa benissimo. “Da Ilona non lo accetto! Mi hai dato il bacio di Giuda e mi mandi in nomination?”, ha detto. Sull’Isola dei Famosi siamo solo alla prima settimana di convivenza ma la tensione è già alle stelle. Per il reality si annuncia un futuro scoppiettante. E un assaggio lo aveva dato proprio Floriana secondo, protagonista di uno scontro durissimo con Nicolas Vaporidis.







Nel dettaglio, durante la diretta dell’Isola dei Famosi, Florina ha accusato l’attore romano di avere con sé un telefono cellulare ed un rasoio elettrico. “Sei un bugiardo, perché non ammetti la verità? Ma sei tu l’attore, io l’attrice non la potrei mai fare perché non sono falsa. Io non riesco a recità. Tu sei un grande attore io no, io sono un treno”, aveva tuonato Floriana.



Parole che hanno reso incandescente l’Isola dei Famosi con Nicolas Vaporidis che ha risposto a tono, sfidando Floriana. “Io non faccio queste cose, mi faccio da parte. Floriana è una bugiarda, mente. Se mi trovassero un telefono (l’ultima accusa di Floriana, ndr) sarei disposto ad andarmene e a pagare una penale pari al mio cachet”. In difesa di Nicolas Vaporidis è arrivata anche Vladimir Luxuria. “Floriana è personaggio molto forte ma non mi è piaciuta per niente. Tutto questo attacco l’ho trovato di basso livello”, commenta.



Ma Floriana non si è fermata qui. Interpellata da Ilary Blasi sulla situazione che sta vivendo sull’isola, continua a far riferimento ad un serpente fastidioso che si aggirerebbe tra i naufraghi. “Il serpente lo sappiamo tutti chi è. E a me questo serpente non mi gusta proprio. Ha il complesso da esaurito e da infame!”. Da l’Isola dei Famosi, per ora, è tutto.

