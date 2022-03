“Ma è un cellulare quello?”. Isola dei Famosi, scoppia la bomba in diretta: volano accuse tra i naufraghi

Si incendia l’Isola dei Famosi, nella seconda puntata del reality in diretta dall’Honduras. A tenere banco è ancora Floriana Secondi. Nelle ore precedenti l’ex vincitrice del GF aveva sparato a zero contro il suo compagno Antonio Zequila. “L’esperienza del naufrago va fatta individualmente. Io non vorrei stare legato nemmeno a mia madre o mio fratello quindi il punto è proprio questa catena […] Io voglio la mia libertà non amo le costrizioni. Posso fare tutto ma non rinuncio alla libertà” aveva detto Antonio.



“Non ti puoi slegare io non voglio penalità. Io resisto e lui continua a dire che vuole nuotare e fare i bisogni senza essere guardato. Lui dice che si slega. Siete d’accordo? Dice che si prenderà la responsabilità, ma poi la penalità ricadrà su tutti. Voglio rispettare le regole”. Un botta e risposta che non era stato l’unico, un attacco contro la naufraga dell’Isola dei Famosi era arrivato anche da Nicolas Vaporidis.







Floriana aveva infatti accusato l’attore di essere stato privilegiato dalla produzione de l’Isola dei Famosi a causa della sua immunità. “Io non ho perso la prova, perché devo stare legata così? Perché tu eri immune il primo giorno e a me mi hanno devastata appena sono arrivata? Tu sei privilegiato secondo me, non è giusto che sei immune. Gli immuni possono votare gli altri ma non possono essere votati, questa cosa non mi piace per niente. Io ti vedo un privilegiato a te qua, fidate. Tu sei un privilegiato e noi disagiati”.



Secca è arriva la risposta. “Ma che vuoi da me? Mica l’ho fatta io la regola, ma che vuoi. Vabbè fai il tuo show, primo piano su Floriana. È pazza, sta veramente fuori di testa sta donna, è vittima di se stessa, ce l’hanno tutti con lei, la protagonista è lei. Lei è un’esaltata, sta a duemila, non ci si può parlare”. Se pensate sia finita qui no, perché all’Isola dei famosi Floriana ha fatto scoppiare un vero caso.



Ha accusato Nicolas di avere un cellulare. L’attore però ha smentito di aver usato un telefono nella stanza in hotel, raccontando che invece leggeva dei libri e simulava una radio che avrebbe voluto fare sulla spiaggia. . Poi ha lanciato una scommessa a Floriana: se avessero trovato un telefono tra le sue cose o nella stanza dell’hotel avrebbe lasciato l’Isola dei Famosi. E lei non ha accettato.

“Ti prendi tutta la responsabilità”. Isola dei Famosi: Floriana e Zequila, è già guerra