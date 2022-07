A meno di una settimana dalla fine dell’Isola dei Famosi Nick Luciani attacca Nicolas Vaporidis. Nelle ore scorse era stato Marco Cucolo ad usare toni pochi lusinghieri con il vincitore. E lo stesso aveva fatto la compagna Lory Del Santo. Nel dettaglio quest’ultima aveva spiegato: “Nicolas Vaporidis è stato molto scorretto. Mi pento di non aver denunciato subito in diretta le sue scorrettezze. Devo comunque riconoscergli una grande bravura nelle strategie”.



Mentre Cucolo la ha definito il “naufrago peggiore”. Entrambi, invece, hanno molto apprezzato Nick Luciani: “Una persona molto creativa e che soffriva meno la fame. Avrei voluto vincesse lui e non Nicolas”. Nick che ha raccontato la sua esperienza, nelle ore scorse, senza peli sulla lingua. Appena sbarcato in Honduras il musicista ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa: l’eliminazione di Silvano.





Isola dei Famosi, Nick Luciani attacca Nicolas Vaporidis: “Falso e bugiardo”



“L’uscita di Silvano mi ha spiazzato. Eravamo appena entrati e già eravamo disturbati da pizzichi dei mosquito e da una situazione di squilibrio, perché c’erano naufraghi che non conoscevamo. Potevamo spalleggiarci soprattutto all’inizio, poi la sua uscita ha cambiato le carte in tavola e sono stato molto chiuso sulle prime. È stato complesso creare un rapporto sulle prime battute”. (Leggi anche “Tutti contro Nick”. Isola dei Famosi, la rivolta dei naufraghi contro il Cugino di campagna)



Quindi Nick continua: “Ho cercato di reagire – ha raccontato -, ho cominciato a scaricare la giornata costruendo cose, perché non avevo legato molto con gli altri, giusto un po’ con i Tavassi che avevo conosciuto da prima. Poi, però, piano piano ho preso le misure e mi sono organizzato e ho attaccato con tutti”. Tutti tutti non proprio… “Sono rimasto male da situazioni con alcuni personaggi in particolare. Questo Nicolas, soprattutto…”.



“Gliel’ho sempre detto. Ha avuto per tutto il tempo questo atteggiamento da capetto, non mi è mai piaciuto. Ci siamo chiariti, ma non c’è mai stata sintonia. Perché ha vinto? Perché ha lavorato di strategia. Io non l’ho mai fatto e per questo il pubblico ha premiato Nicolas proprio perché ha saputo giocare di ruolo. Aveva pure questa parlantina, questo modo di fare particolare. Io mi sono adattato, ho fatto il mio percorso”.

