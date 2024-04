Isola dei Famosi, concorrente crolla in lacrime. Partenza col botto per il reality condotto da Vladimir Luxuria accompagnata in questa avventura dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e dall’inviata Elenoire Casalegno. Fin dalle prime battute nel gruppo si sono messi in mostra Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Artur Dainese, ma anche Greta Zuccarello, la contessa Alvina Verecondi Scortecci e Peppe Di Napoli.

Mentre Greta ha vinto la prima prova conquistandosi così l’immunità in nomination sono finiti Artur Dainese, Luce Caponegro, Samuel Peron e Joe Bastianich. Tra questi, secondo Dario Maltese che ha rilasciato un’interessante intervista a FanPage (la trovate qui sotto, ndr), a rischiare di più sarebbe Luce. Staremo a vedere. Intanto, però, uno dei concorrenti ha avuto un crollo spiazzando il resto dei naufraghi.

Leggi anche: “Non è ancora il suo posto”. Isola dei Famosi 2024, l’opinionista attacca il naufrago





Il poeta Pietro Fanelli scoppia a piangere: cosa è successo

Fin dalle prime ore sull’isola il poeta Pietro Fanelli ha mostrato di non sopportare certe dinamiche. In più di un’occasione si è rifiutato di aiutare gli altri nelle faccende più importanti e si è isolato dal gruppo. Tuttavia proprio recentemente ha mostrato un lato del proprio carattere che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nella notte Pietro ha avuto un crollo e si è messo a piangere rivelando che gli manca tanto la fidanzata. Questa fragilità ha colto tutti di sorpresa. Così i naufraghi, in particolare Peppe Di Napoli che lo aveva duramente attaccato per il suo atteggiamento, ha messo da parte le incomprensioni. Il pescivendolo ha abbracciato Pietro e lo ha rincuorato: “Non fare così, fai piangere pure a me…”.

Pietro piange disperato perché gli manca la fidanzata, ma Peppe prontamente lo consola come un padre. ❤️#Isola pic.twitter.com/LQcgoOpJFe — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 11, 2024

“Se ti manca qualcosa sto qua” gli ha detto Peppe. Che poi ha dichiarato: “Le mancanze le sentiamo tutti quanti qua. Ho pianto pure io pensando a mia moglie, però abbiamo deciso di stare qua…”. Al poeta ha confidato: “Hai capito che l’ami tanto, è servito questo…”. Pietro è apparso inconsolabile, ma le parole di Peppe gli hanno fatto bene. Intanto c’è attesa per la prossima puntata quando i nip riveleranno quali sono i vip che hanno criticato, Maitè Yanes non vede l’ora…

“Ho una notizia per Joe”. Isola dei Famosi 2024, cala il gelo in Honduras: Vladimir lo informerà stasera