Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis in infermeria. Non c’è pace per i naufraghi che da alcuni giorni stanno vivendo giornate particolarmente difficili. Prima i numerosi litigi che hanno coinvolto praticamente tutti i concorrenti. E dopo quasi tre mesi in Honduras la tensione è davvero alta. Come se non bastasse, oltre ai dissapori, i naufraghi hanno dovuto affrontare incidenti ed infortuni.

L’elenco dei concorrenti che hanno dovuto far ricorso alle cure dell’infermeria è lungo in questa edizione dell’Isola. Solo recentemente Roger Balduino ha dovuto abbandonare il reality a causa di problemi alla caviglia e al piede. Ma non solo, Roger ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per l’infiammazione di emorroidi. Poi anche Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono finiti in infermeria. E ora, a quanto parte, ci sono problemi di salute anche per Maria Laura De Vitis.





Negli ultimi giorni subito dopo l’eliminazione di Lory Del Santo anche Marco Cucolo è stato ricoverato e poi ha dovuto dire addio all’Isola dei Famosi. Edoardo Tavassi, invece, è rimasto in infermeria. Anche altri naufraghi, in precedenza, hanno dovuto abbandonare per motivi di salute: la prima è stata Jovana Djordjevic, poi Patrizia Bonetti, infine Roger Balduino e Marco Cucolo. Nell’ultimo daytime il pubblico ha notato che oltre a Edoardo mancava anche Maria Laura De Vitis.

Proprio in uno degli ultimi daytime abbiamo sentito Maria Laura De Vitis spiegare cosa le è successo. La naufraga ha raccontato: “Mi ha detto il dottore che devo andare a fare un accertamento”. Subito gli altri si sono mostrati un po’ preoccupati. Nicolas Vaporidis le ha chiesto: “Ma cosa hai?”. A quanto pare la Pupa si dovrà sottoporre ad una visita per una lesione.

Tutti i presenti hanno salutato con affetto Maria Laura De Vitis che per un po’ deve abbandonare il gruppo. Anche se non sa quando la naufraga ha rassicurato tutti: “Torno tra un po’”. Particolarmente affettuoso il saluto con Luca Daffrè il quale nel frattempo ha criticato ancora una volta Lory Del Santo. Il naufrago ha detto infatti che da quando la vip se n’è andata sull’Isola c’è tutta un’altra atmosfera: “Io mai mi son svegliato e ho sentito questa serenità nell’aria. C’è una bellissima atmosfera in questa giornata. Nuova vita, nuova atmosfera. C’è meno tensione. Non c’è zizzania”.

“Quando è uscita lei”. Isola dei Famosi, la rivelazione su Lory Del Santo non è ‘cosa buona’