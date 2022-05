A la Pupa e il secchione è arrivato il momento di decretare il vincitore. Nella puntata di stasera, 3 maggio, Barbara D’Urso annuncerà il nome della coppia che si è aggiudicata l’edizione 2022. Un’edizione con tantissimi bassi e pochi alti, bocciata dalla critica e dagli ascolti molto sotto le attese. Per la puntata di stasera Barbara D’Urso proverà a salvare il salvabile con l’arrivo del giudice a sorpresa: Giucas Casella. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà 5 punti bonus dopo un’ipnosi che coinvolgerà due pupe.



In finale a La pupa e il secchione sono arrivati Emy Buono e Alessandro De Meo, Asia Valente e Mirko Gancitano, Denis Dosio e Annaclara Hellwing, Francesco Chiofalo e Valentina Matteucci, Elena Morali e Aristide Malnati, Mila Suarez e Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis e Edoardo Baietti. Gli occhi di tutti sono puntati su Maria Laura De Vitis, la scorsa settimana al centro di violentissime polemiche con Mila Suarez.





La Pupa e il secchione: Maria Laura De Vitis sul trono



A la pupa e il secchione si era parlato della storia di Maria Laura con Paolo Brosio. E Mila aveva attaccato: “L’hai sfruttato solo per andare in tv, se adesso sei qua con noi devi dire grazie a Paolo Brosio. Gatta morta sei tu che sei stata con un uomo di 70 anni”.“Essere messa in ridicolo per la persona che ho frequentato prima, sinceramente non lo accetto – è la risposta di Maria Laura De Vitis a Mila Suarez -. Soprattutto perché venuto è fuori dalla bocca di una persona che qui reputo ‘zero’ qui dentro”.



E ancora: “Non l’ho mai sopportata e da oggi il nostro rapporto non si potrà più riallacciare. Sono qua per essere Maria Laura non la ex di Paolo Brosio, basta parlare di lui”. Davanti al pubblico de la pupa e il secchione Mila aveva replicato: “Quando sente il nome di Paolo Brosio le dà molto fastidio perché vuol dire che l’ha utilizzato nel passato solo per andare in televisione”.



L’accusa di Mila Suarez non sembra però aver fermato la corsa di Maria Laura a La pupa e il secchione visto che se secondo gli spoiler lei ed Edoardo saranno la coppia vincitrice. Così mentre la pupa Elena Morali riceverà l’inaspettata proposta di matrimonio dal fidanzato Luigi Favoloso, mentre il pupo Francesco Chiofalo riceverà una sorpresa dalla iena Andrea Agresti, che aveva incontrato il giovane in ospedale il giorno dell’intervento al cervello.

