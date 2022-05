All’Isola dei Famosi una delle protagoniste assolute è senza ombra di dubbio Lory Del Santo. La showgirl si è recata in Honduras in compagnia del compagno Marco Cucolo e in passato ha avuto non poche discussioni con Ilona Staller, anche se le due tutto sommato hanno poi mantenuto un buon rapporto. In particolare, l’ex naufraga ed ex attrice pornografica le aveva messo il dubbio che il suo fidanzato potesse essere interessato a Licia Nunez. Ma ora invece su Lory è emerso un altro aspetto.

A proposito di Lory Del Santo all’Isola dei Famosi, lei si è scagliata alcuni giorni fa contro Roger Balduino: “È una persona molto sleale, non ci si può fidare, tu lo voti per diventare leader e lui poi a sorpresa vota te. Una cosa è certa, nel buio non si distinguono gli amici dai nemici. Potremmo essere affogati nella notte dai presunti amici”. Ora, invece è dall’Italia che è arrivata una dichiarazione bomba sulla concorrente del reality show. Una vera e propria scoperta che lascerà il pubblico probabilmente di stucco.





Isola dei Famosi, la rivelazione dell’ex fidanzato su Lory Del Santo

Come ben sapete, Lory Del Santo è legata a Marco Cucolo da ormai tanti anni e all”Isola dei Famosi’ stanno dimostrando a tutti i telespettatori di volersi molto bene, anzi di amarsi moltissimo. Ma l’ex fidanzato della showgirl, Rocco Pietrantonio, ha svelato un retroscena inaspettato. Innanzitutto si è comunque soffermato sul settimanale ‘Nuovo’ sul rapporto che hanno i due partner: “Non posso negare che Marco sia molto preso da Lory. Ma credo che cerchi più un rapporto tra madre e figlio che una storia d’amore”.

E al settimanale di Riccardo Signoretti, l’ex fidanzato di Lory Del Santo ha aggiunto: “Lei, anche se apparentemente ti lascia libero, ama tenere le redini della coppia. Ma quale matrimonio comunque ci sarà? Lory non si sposerà mai, non lo ha fatto quando era giovane e figuriamoci adesso”. Dunque, ha escluso la possibilità che lei e Marco Cucolo possano convolare a nozze in futuro. Vedremo se Pietrantonio sarà smentito o se le sue ipotesi saranno confermate dai diretti interessati.

Nelle scorse ore Marco Cucolo è rimasto molto deluso da Roger Balduino: “Mi ha ferito di più il fatto che ha tradito la nostra amicizia e il nostro gruppo”. Roger Balduino ha giustificato la sua scelta di mettere il suo compagno di gioco al televoto contro la compagna, Edoardo Tavassi e Maria Laura De Vitis ribadendo di aver visto un atteggiamento diverso nei suoi confronti: “Da venerdì fino a ieri tu sei cambiato con me, l’hai presa male”.

