All’Isola dei Famosi sale la tensione tra i naufraghi. Nel daytime andato in onda mercoledì 27 aprile i toni si sono alzati tra Guendalina Tavassi e i coniugi Russo (Clemente e Laura). Il motivo dello scontro è stato il cocco. Nonostante le tribù siano sparite, i concorrenti si sentono legati ai gruppi d’appartenenza. Guendalina non si sente accettata dagli ex Tiburon che sono ancora molto compatti. I Cucaracha sono per la pace e cercano di rasserenare gli animi. L’ex gieffina ha fatto notare che quando gli ex Tiburon hanno pescato del pesce non lo hanno condiviso con tutti, almeno non con lei. Quindi lei e Carmen Di Pietro hanno trovato due cocchi hanno pensato di dividerli solo con gli ex Cucaracha. Questo dopo averne offerto un altro trovato prima agli altri. Carmen era d’accordo, ha detto che loro si danno da fare lasciando intendere che gli altri invece non lo fanno. Nicolas avrebbe voluto darne uno, dei due, agli altri.

Quindi Edoardo Tavassi ha informato gli altri della decisione della sorella e, appena hanno saputo il tutto, i coniugi hanno alzato la voce. “Hanno trovato due cocchi e non vogliono dividerli. Capisci dove succede il caos? Sul cibo. Lei appena vede cibo…”, ha detto Laura Maddaloni. Edoardo gli ha fatto notare che un cocco era stato già portato a loro. Quindi si è aggiunta Guendalina alla discussione, parlando con Clemente ha spiegato la sua posizione. L’ex pugile ha sbottato: “Ci hai comprato la pace con un cocco, non lo fare più la prossima volta”.





Isola dei Famosi, lite tra Guendalina Tavassi e i coniugi Russo

A questo punto è iniziata la discussione. Quando Guendalina Tavassi ha detto che non le è stato offerto il pesce, Laura Maddaloni l’ha corretta: “Io ti ho sempre offerto tutto”, poi ha iniziato ad urlare: “Non so perché siete venuti a dirlo, è venuto tuo fratello”. Guandalina Tavassi ha detto che a lei sembra che siano loro più legati al cibo e non lei. Con queste parole ha scatenato Clemente Russo, che si è aggiunto alle urla della moglie: “Sai che c’è di nuovo, aperte le danze. Volevo fare la pace con tutti. Vai, giochiamo. Divertiamoci. Il fratello è venuto qua, poi è venuta lei e ha cambiato versione. Ma ci stiamo facendo manovrare da due di questi qua”.

L’espressione “due di questi qua” non è piaciuta a Guendalina Tavassi, che ha chiesto delucidazioni. “Due fratelli”, ha aggiustato il tiro Clemente Russo, ma è evidente che intendesse dire altro. Guendalina Tavassi non ha gradito ma mentre chiedeva a Clemente Russo cosa intendesse, Laura Maddaloni si è alzata e le è andata faccia a faccia. Guendalina Tavassi non ha perso la calma: “Ma perché mi vieni sotto. Ma perché ti alzi e vieni sotto? Guarda, ti sei alzata. A me non piace questo atteggiamento”. Laura l’ha quasi cacciata: “Vai!”.

Le ciglia di Laura sopravvissute a qualsiasi intemperia, ma non sopravviveranno alla furia di Guendalina Tavassi

LAURA TU TI DEVI SPAVENTARE#isola pic.twitter.com/MrzlfcruGe — Jessica Paluzzi (@Jessica196j) April 27, 2022

Hanno fatto i cani di pecora finora perché divisi… appena son stati riuniti diventano i boss 🤣🤣🤣 Ridicoli Clemente Russo e consorte.

Vedrai come "questi qua", i Tavassi, vi buttano fuori tutti 🤣#isola — SenzaParole (@SenzaParole21) April 27, 2022

CHE IMBARAZZO LAURA CHE SI ALZA E SI METTE AD URLARE IN FACCIA A GUENDALINA #isola pic.twitter.com/oEhQ4SPrEC — soleilandia 🚀 (@Soleilandia) April 27, 2022

Quindi Clemente Russo ha urlato contro Nicolas Vaporidis, e non solo: “Allora basta, due squadre. Scegliete. Chi è la Svizzera? Da che parte stai, là o qua? Scegli”. Si è espresso in dialetto, agitandosi verso l’attore, che non ha gradito: “Ma che sei impazzito pure te?”, ha chiesto Nicolas Vaporidis. Laura Maddaloni ha fatto eco al marito: “Non puoi stare di là e di qua, oh!”. E l’attore ha spiegato la sua posizione: “Abbiamo deciso di dividerci il riso e le proteine. Il cocco lo ha trovato lei, io non sono d’accordo. Mo che c***o vuoi fa me? Perché ti devi sfogare con me? Io non posso costringere le persone”. Il popolo del web si è schierato dalla parte di Guendalina Tavassi, non comprendendo lo stile e le urla dei coniugi Russo che non sono mai stati del tutto apprezzati dal pubblico.

