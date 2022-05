Bordate senza pietà da parte di Laura Maddaloni, che è stata eliminata nella scorsa puntata dell‘Isola dei Famosi. La moglie di Clemente Russo ha rotto il silenzio dopo il suo addio all’Honduras e al reality show di Ilary Blasi e lo ha fatto per attaccare duramente uno dei concorrenti. Non ha usato mezzi termini la donna, che è rimasta molto colpita dal comportamento di questo ex compagno di avventura. Ma non è stato l’unico ad essere stato punzecchiato verbalmente dalla Maddaloni.

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi il pubblico ha deciso di eliminare Marco Cucolo. Queste le percentuali delle preferenze: Edoardo Tavassi 58%, Maria Laura De Vitis 17%, Lory Del Marco 13% e Marco Cucolo 12%. Marco Cucolo ha dato il bacio di Giuda a Roger, poi è stato aperto il televoto flash tra Licia, Fabrizia, Laura, Estefania e Clemente. Ad essere eliminata è stata Laura Maddaloni. Ma veniamo adesso cosa ha detto quest’ultima, durante un dialogo social con i suoi fan.





Isola dei Famosi, Laura Maddaloni attacca un naufrago

Laura Maddaloni ha criticato Roger Balduino per i suoi atteggiamenti all’Isola dei Famosi, anche se c’è stato un altro concorrente a farla andare fuori di testa: “Roger mi ha deluso molto alla fine. Vengo delusa dalle persone a cui mi affeziono di più. Tra noi poteva nascere una bella amicizia. Volevo vivere questa mia esperienza come sono fatta io. A penalizzarmi è stato il mio caratterino. Sono stata leale e trasparente e ho detto le cose in faccia”. Ma vediamo chi è per lei il concorrente più falso.

Ma Laura Maddaloni ce l’ha moltissimo con Nicolas Vaporidis: “Un po’ tutti i concorrenti sono stati dei falsi, ma il più falso di tutti è stato senza ombra di dubbio Nicolas Vaporidis. Lui ha giocato un po’ già falsamente”. Stando a quanto circolato, lei dovrebbe essere in studio e potrebbe anche parlare con Clemente Russo. Chissà se Ilary Blasi non sfrutterà questa occasione per un confronto a distanza con l’attore del film Notte prima degli esami. Non resta che aspettare l’appuntamento del 16 maggio.

Intanto, è stato svelato un retroscena su Mercedesz Henger e il suo fidanzato dal paparazzo Alajmo: “Ho avuto una telefonata lunga con Eva Henger. Mercedesz ha fatto un viaggio con Fulvio, sua mamma e il marito di Eva in Ungheria per trovare alcuni suoi familiari. Durante il viaggio la ragazza ha capito che non provava più nulla per il suo fidanzato”. Quindi, la relazione si è interrotta ufficialmente.

“Devi andare via”. Isola dei Famosi, il colpo di scena annunciato da Ilary Blasi