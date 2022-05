Isola dei Famosi, eliminata una naufraga. Durante la sedicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti. Ma andiamo con ordine un altro naufrago ha dovuto abbandonare l’Honduras e tornare in Italia.

Anche in questo appuntamento con il reality show di Canale 5 ci sono stati momenti di tensione e anche preoccupazione per via dell’incidente di Roger Balduino, ferito durante la prova dell’orologio e trasportato in ospedale con un elicottero. Ma torniamo all’eliminazione della naufraga. All’Isola dei Famosi una eliminazione a sorpresa per una delle naufraghe che più ha movimentato questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti.





Isola dei Famosi eliminata Laura Maddaloni

Il pubblico doveva scegliere chi salvare tra Edoardo Tavassi, Lory Del Santo, Marco Cucolo e Maria Laura De Vitis e la prima a salvarsi è stata la nuova arrivata Maria Laura, reduce da La Pupa e il Secchione. Il secondo ad assicurarsi è stato Edoardo, il fratello di Guendalina Tavassi, poi la coppia formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo si è dovuta dividere.

Il pubblico ha deciso di eliminare Marco Cucolo. Queste le percentuali delle preferenze: Edoardo Tavassi 58%, Maria Laura De Vitis 17%, Lory Del Marco 13% e Marco Cucolo 12%. Marco Cucolo ha dato il bacio di Giuda a Roger, poi è stato aperto il televoto flash tra Licia, Fabrizia, Laura, Estefania e Clemente. Ad essere eliminata è stata Laura Maddaloni.

Tra Clemente, Laura ed Estefania il pubblico ha deciso di eliminare Laura. Queste le percentuali delle preferenze: Licia 38%, Fabrizia 28%, Estefania 20%, Clemente 8% e Laura 5%. La moglie di Clemente Russo ha dovuto abbandonare l’Isola dei famosi e tornare in Italia. Dopo un bacio appassionato col suo Clemente e un abbraccio con gli altri nominati si è rivolta a Ilary Blasi spiegando: “Se me lo aspettavo? Me lo sentivo”.

