Isola dei Famosi protagonista nuovamente di punzecchiature tra Ilary Blasi e Alvin, che ancora una volta hanno aperto tante discussioni sul web. C’è chi sia certo che da ormai tanto tempo i due non abbiano alcun rapporto amichevole, cosa però smentita ufficialmente dai diretti interessati. Ma spesso e volentieri ci sono dei momenti di tensione tra la conduttrice e l’inviato in Honduras, come accaduto nella serata di lunedì 5 giugno.

C’è stata una frase in particolare a scatenare la padrona di casa dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha ascoltato attentamente le dichiarazioni di Alvin e poi improvvisamente le è uscita dalla sua bocca un’affermazione clamorosa, che ha lasciato tutti interdetti. Lei ha anche riso subito dopo, mentre in sottofondo c’è stato l’intervento dell’opinionista Vladimir Luxuria, la quale ha subito cercato di buttare acqua sul fuoco.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi stende Alvin in piena diretta

Quando nel corso dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha dato la parola ad Alvin, quest’ultimo ha deciso di fare una sorta di bilancio del lavoro fin qui svolto in Honduras. E ha voluto fare un paragone molto particolare, soffermandosi appunto sul suo compito: “Mi sento un po’ il tuo Caronte, che traghetta le anime da una parte all’altra”, in riferimento ovviamente ai concorrenti. Ed ecco che l’ex moglie di Francesco Totti si è lasciata scappare qualcosa di inaspettato.

Ilary ha quindi esclamato in studio, mentre Alvin ascoltava tutto: “Tu sei una carogna, non Caronte“, ed è scoppiata in una risata pazzesca. Lui ha finto di lasciare il suo posto e di andare via, mentre Vladimir Luxuria ha affermato: “No, non è vero”. Il video è stato pubblicato online da diversi telespettatori, che alla fine si sono anche divertiti. Non è sembrato esserci nulla di malizioso, ma una sorta di battutina fatta per scherzare.

“Tu sei na carogna no Caronte” #isola pic.twitter.com/yDsGTpdXgz — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) June 5, 2023

Intanto, all’Isola dei Famosi c’è stata la proposta di fidanzamento ad Helena Prestes da parte del fidanzato Carlo Motta, ma non sono mancate polemiche. Con Gian Maria Sainato che ha dichiarato: “Ma lei ha un altro da otto anni”.