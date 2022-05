Isola dei Famosi, puntata numero tredici. L’appuntamento con Ilary Blasi e la sua squadra si è rinnovato lunedì 2 maggio 2022 e come sempre non ha deluso le aspettativa del pubblico di Canale 5. È successo di tutto: c’è stato il gioco della pelota honduregna e anche il confronto tanto atteso tra Roger e la ex Beatrix.

Ancora, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha dedicato ampio spazio dedicato alla lite tra Clemente Russo e Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis. L’attore ha detto di sentirsi minacciato dai due atleti, criticati per la loro aggressività.





Isola dei Famosi, la gaffe di Ilary Blasi

Come annunciato, poi, anche un’eliminazione definitiva dall’Isola dei Famosi. Ed è toccato a Ilona Staller lasciare per sempre il reality di Canale 5: il pubblico ha votato Lory Del Santo con il 53% delle preferenze, Licia Nunez con 27% e infine la naufraga eliminata che ha totalizzato la cifra più bassa, il 20%.

Ma tra i momenti più divertenti della 13esima puntata sicuramente quello dello scivolone della padrona di casa. Non è nuova Ilary Blasi a piccole gaffe (come dimenticare quella “palapa-patata”) e lunedì sera ne ha combinata un’altra delle sue: ha detto “Nulla ti scuregg…” al posto di “nulla ti scoraggia”.

Resasi conto, Ilary Blasi si è poi bloccata per le troppe risate (“Mi sento male!”), e ci ha pensato Nicola Savino, opinionista insieme a Vladimir Luxuria, a mandare avanti il programma per trenta secondi. “Succede a tutti, poi ci si riprende”, l’ha consolata. Poi scherza e finge di chiamare Simona Ventura, storica conduttrice del reality: “Devi venire, che lei ha detto scoreggia”. Il video, nemmeno a dirlo, è stato ricondiviso all’infinito sui social.

“Mi dispiace, ma devi tornare in Italia”. Isola dei famosi, anche Ilary Blasi è incredula