All’Isola dei Famosi l’ambiente si fa sempre più incandescente. Le protagoniste delle ultime ore sono Helena Prestes e Cristina Scuccia, sicuramente due delle naufraghe maggiormente favorite per arrivare fino in fondo al reality show e giocarsi quindi la vittoria finale. L’amica di Nikita Pelizon, dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni del compagno di avventura Gian Maria Sainato, è rimasta praticamente sotto choc e non riesce a credere a quanto rivelato dall’ex suora.

E subito sono partite accuse molto forti all’Isola dei Famosi, con Helena Prestes che è ormai convinta che Cristina Scuccia sia una persona bugiarda. Soprattutto alla luce di quanto emerso nelle scorse ore, con un racconto fatto dall’ex concorrente di The Voice che ha lasciato perplessa la modella. Andiamo a vedere insieme cosa sta accadendo in Honduras e chissà come si difenderà Cristina.

Leggi anche: “Mi piace e la cosa è reciproca”. Scoop all’Isola dei Famosi: tutto di nascosto tra Cristina Scuccia e il naufrago





Isola dei Famosi, Helena Prestes contro Cristina Scuccia

Nel corso della scorsa giornata sull’Isola dei Famosi, Helena Prestes si è soffermata così su Cristina Scuccia: “Quando è finita la puntata si è arrabbiata dicendomi ‘mi hai fatto fare uno scivolone’. Io le ho detto ‘è la tua vita non è mica una cosa di cui vergognarsi’. Ripeteva che le avevo fatto fare una figuraccia. Ma è come se lei seguisse un copione, pura ipocrisia. Sei già cantante, hai fatto tanti programmi, non sei più suora. Diceva tutto davanti alle telecamere e poi faceva l’ingenua”.

Poi Helena ha scoperto, grazie anche a Gian Maria Sainato, che Cristina ha mentito sulla sua situazione sentimentale: “Ha detto una bugia in puntata, pensavo che dicesse la verità. Da ex suora non mi aspettavo che dicesse una bugia, ha mentito sulla storia del fuoco e che io voglio un’amicizia televisiva. Lei è un personaggio montato. E ti ha pure detto che è single? Oddio, ma dai, non è vero. Ha una persona, te lo giuro, non è proprio trasparente e non dice la verità davanti alle telecamere”.

E infine la Prestes ha continuato ad inveire contro Cristina e l’ha accusata di non giocare correttamente in Honduras: “Sta costruendo la favola di una persona che rispetta il suo passato religioso, ma è costruita. Non sta dicendo la verità per arrivare in finale e vincere, ma come fa a dormire la notte? C’è gente che gioca sporco”. E ora si attende la replica di Scuccia, quando verrà a conoscenza di questa confessione.