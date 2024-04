Furto all’Isola dei Famosi, tra in naufraghi c’è ormai un clima di sospetti. L’edizione 2024 del programma, condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria, sta incontrando molte difficoltà sia dal punto di vista degli ascolti che del gioco stesso. I dati auditel, infatti, dimostrano un progressivo disinnamoramento dei telespettatori (soprattutto la fascia più giovane) dal programma. Per capire la situazione basta dare uno sguardo ai numeri di lunedì scorso, quando è andata in onda l’ultima puntata.

Il programma condotto da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese ha interessato 2.105.000 spettatori con il 16.2% di share, scendendo (ancora) sotto la quota psicologica del 17%. Quanto ai concorrenti, ci sono stati diverse defezioni dall’inizio del programma con l’ultimo addio, in ordine di tempo, di Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi e di tornare in Italia.





Isola dei Famosi, scoppia il caso per il furto di uno spray

“Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto. – ha detto il concorrente in un confessionale prima di lasciare l‘Isola dei Famosi – Mi dispiace se ho ferito qualcuno, vi auguro l’esperienza più bella del mondo. Vi saluto perché io vivo questa esperienza secondo la mia interiorità. Ho sentito che il mio percorso in questo gioco è giunto al termine. Ho deciso di porgere le ultime parole ai compagni”.

“Sono contento di averci a che fare adesso per un ultimo saluto”. Intanto sull’Isola la tensione sale. “Il furto degli spray antizanzare crea non poche tensioni nel gruppo ed Edoardo Franco propone di svuotare i sacchi. Un altro spray si trova nel sacco di Khady”. Tra accuse e colpi di scena, il clima si è progressivamente surriscaldato. Anche sui social.

Il furto degli spray antizanzare crea non poche tensioni nel gruppo ed Edoardo Franco propone di svuotare i sacchi. Un altro spray si trova nel sacco di Khady! 💥💥#Isola pic.twitter.com/vSfrEbNSn3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2024

“Guarda un po’ Khady, per l’ennesima volta giura. Ma chi ti crede falsa fuori insieme al tuo compagno di merende Artur (in ogni furto c’è sempre il dubbio su questi due, la 1 prima giura poi conferma il 2 fa sempre lo gnorri e poi trac) FUORI”. Stasera ne vedremo delle belle.