“Ingrata e arrogante”. Fuori dall’Isola dei Famosi pioggia di insulti per Floriana Secondi

Nuove durissime accuse nei confronti di Floriana Secondi, che sicuramente non è la più benvoluta de ‘L’Isola dei Famosi’. Ha avuto forti discussioni con Nicolas Vaporidis, ma anche dall’esterno del reality show di Ilary Blasi le cose non vanno alla grande. Proprio nelle ultime ore c’è chi ha deciso di usare parole fortissime per insultare e criticare la naufraga. Quest’ultima ovviamente non sa ancora nulla, ma la padrona di casa potrebbe anche informarla nella puntata del 14 aprile.

Nell’ultimo appuntamento de ‘L’Isola dei Famosi’, Floriana Secondi era stata attaccata anche dall’opinionista Vladimir Luxuria: “Ah ecco perchè allora non hai mai visto che ci sono le nomination. Floriana non fare la rosicona, sei più un castoro che una naufraga”. “No Vladimir non stai capendo, ma che mi stai dando del castoro? Dell’animale a me? Non mi sembra giusto, ma che stai dicendo?”, aveva replicato lei. Ma parliamo adesso dell’attualità e chi è stato l’autore dell’attacco nei suoi confronti.





Isola dei Famosi, Floriana Secondi attaccata da Antonio Zequila

Attraverso le pagine del settimanale ‘Nuovo’, Floriana Secondi è stata attaccata da una persona che l’ha conosciuta molto bene: “Ha creato solo problemi, lei è stata un’ingrata ed è pure sleale perché, nonostante tutto, ho votato a suo favore mentre lei no. In più, è logorroica e arrogante. Non sopporto chi urla e lei ha urlato contro Nicolas Vaporidis, accusandolo di essere un privilegiato perché aveva il rasoio”. Poi ha distrutto ancora un altro po’ a parole la concorrente, prima di riverberare la sua rabbia anche contro Jeremias Rodriguez.

A demolire Floriana Secondi al settimanale ‘Nuovo’ è stato l’ex compagno a ‘L’Isola dei Famosi’, Antonio Zequila: “Lei capisce sempre le cose in ritardo”. Mentre contro il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha detto: “Ho ricevuto un attacco gratuito ed ingiustificato da parte sua. Per me è solo un maleducato, poco rispettoso e vive di luce riflessa perché è il fratello di”. Non resta che aspettare ulteriori sviluppi sul percorso di Floriana e Jeremias per capire se giungeranno altre invettive di Zequila.

Zequila ha avuto anche discussioni con Roger: “Tu sei un bugiardo! Sei arrivato in albergo la mattina ubriaco che nemmeno avevi dormito la notte prima. Non dire sciocchezze su di me. Dice che sono un bugiardo e io dico la verità“. Sicuramente l’esperienza a ‘L’Isola dei Famosi’ lo ha segnato tantissimo e la sua rabbia non si è ancora esaurita completamente.

