Isola dei Famosi, il reality viaggia e vele spiegate verso la finale. Lunedì è previsto l’ultimo atto del programma. In queste ultime settimane non sono mancati i colpi di scena a cominciare dal ritiro di Edoardo Tavassi. Edoardo che, nelle ore immediatamente successive l’addio, si era lasciato andare ad alcune confessioni: ““Io oggi mi sento davvero vincitore per tutto il bello che ho visto: gli amici, le persone con le quali ho condiviso questa esperienza. Oggi ho visto negli occhi quanto loro vogliono bene a me. Adesso si torna dai miei cari, ma un pezzo di cuore rimarrà per sempre qua”.



Sul profilo Instagram di Edoardo Tavassi, che pian piano dopo tre mesi sta riprendendo in mano i suoi profili social, arriva un post dedicato alla sua amicizia con Nicolas Vaporidis, accompagnato dalla frase con cui ieri ha colpito tutti: “Io e te siamo l’opposto, ora siamo diventati una cosa sola”. Tra loro durante questo periodo è nato un forte legame d’amicizia. Pensavano di finire insieme questo reality, purtroppo non è andata così.





Isola dei Famosi, lunedì la finale segnerà il record di durata



Restano comunque i rapporti umani che si sono creati e consolidati in Honduras. E Nicolas non è stato da meno. Nelle ultime ore lo Spirito dell’Isola ha deciso di mettere alla prova la creatività dei naufraghi consegnando loro delle tavole di legno a forma di freccia da decorare a proprio piacimento. E Nicolas Vaporidis ha dedicato questo gesto a Edoardo Tavassi. (Leggi anche Ecco quali sono i 3 segni zodiacali più sinceri di cui potreste fidarvi ciecamente)



Ha voluto celebrare la loro amicizia con questo pensiero “indelebile”: “Edoardo Tavassi dove tutto è iniziato – ha scritto l’attore su una tavola di legno – Avevamo sempre voluto finire l’Isola insieme, non sarà presente alla finale ma in qualche modo voglio valorizzare così la nostra amicizia”. Nicolas ha anche fatto il punto si questi ultimi giorni sull’Isola.



L’attore romano si giocherà la vittoria con Carmen Di Pietro, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Luca Daffrè e Nick Luciani. In attesa di quello che sarà è felice di aver raggiunto un nuovo record: “Non era mai successo di restare 100 giorni all’Isola dei Famosi. Siamo i primi a riuscirci”.

