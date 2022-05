Puntata che si annuncia bollente quella di stasera all’Isola dei Famosi. Tanta carne al fuoco quando manca meno di un mese alla chiusura del reality. Sono cinque i concorrenti a rischio eliminazione stasera. E per i sondaggi non ci sono dubbio. All’Isola dei Famosi sarà eliminata Estefania Bernal. Salvi quindi Nick Luciani, Lory Del Santo, Marco Maccarini e Maria Laura De Vitis. Per la modella non sono stati giorni facili. Nel corso della penultima diretta era stata pesantemente attaccata da Vladimir Luxuria.



Nel corso della puntata la naufraga aveva accusato di essere uno stratega e di voler arrivare in finale. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia Vladimir Luxuria che, con il classico piglio e senza peli sulla lingua ha attaccato la modella. “Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto?”.





Isola dei Famosi Estefania Bernal eliminata: il sondaggio



E ancora: “Sarebbe stato anche chiedere scusa a tutti noi come pubblico, che siamo stati presi in giro da questa fiction mal recitata…manco The Lady veniva così. Scusa Lory eh”. Ma non solo per Estefania, per tutto il casto dell’Isola non è un momento facile. Solo pochi giorni fa era stato Clemente Russo a demolire il gruppo. “Sono partito con Laura e il nostro obiettivo era quello di vincere le prove dimostrando la nostra forza e tenacia”, ha spiegato l’ex pugile.



“Carmen e Alessandro hanno messo in piedi un teatrino e ce ne siamo resi conto tutti dal primo giorno. Nicolas l’ha smascherato Floriana dalla seconda mattina che ci siamo svegliati mentre sentivamo litigare. Da quel giorno abbiamo aperto gli occhi su Nicolas e ci siamo resi conto che è un super attore che trama contro il gruppo. La conferma l’ho avuta rendendomi conto del fatto che nel 90% dei casi il bacio di Giuda lo prende sempre Nicola”.



“Sono stato penalizzato perché le persone si aspettavano che io non alzassi mai la voce. Tuttavia poi sono stato provocato più di una volta e questo mi ha penalizzato. Non mi sono pentito per come ho fatto l’Isola, la rifarei altre mille volte con tutte le cose che ho fatto. Tornando indietro però mi dedicherei di più ai rapporti umani”.

