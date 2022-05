Marco Maccarini è al centro delle polemiche all’Isola dei Famosi. Il naufrago da poco arrivato in Honduras negli ultimi giorni è stato criticato dai suoi compagni d’avventura che lo hanno accusato di essere uno stratega. Durante la puntata di venerdì 27 maggio, Ilary Blasi ha cercato di approfondire la questione: ha voluto parlare con Marco Maccarini e con gli altri concorrenti di tutta questa faccenda per capire qualcosa in più. Ed è anche venuto fuori un retroscena sull’incidente che ha coinvolto Pamela Petrarolo rivelato da Edoardo Tavassi.

Infatti nei giorni scorsi Pamela Petrarolo si è ustionata all’Isola dei famosi 2022. La naufraga ha toccato un recipiente di latta che era bollente, facendosi male alle dita. Ha spiegato: “Marco, con i suoi esperimenti, ha fatto un’essenza che dovrebbe allontanare le zanzare”. Quando ha toccato il recipiente ha urlato: “Ma che c***o è? Una trappola? Mi volevi far fuori?”. Marco Maccarini all’inizio non si è scomposto più di tanto e con un sorrisetto sulle labbra ha commentato: “Ma se fuma, vuol dire che è acceso”. Carmen Di Pietro ha commentato l’accaduto: “Lui pensa di fare le cose buone e poi si rivelano un disastro”, ma Marco Maccarini l’ha fermata stizzito: “Non ti ci mettere anche tu, sono già mostruosamente dispiaciuto e mi viene anche da piangere”





Edoardo Tavassi Isola dei Famosi, le accuse a Marco Maccarini

Insomma tutti contro Marco Maccarini e sulla questione Ilary Blasi ci ha voluto vedere chiaro all’Isola dei Famosi. I più critici sono stati Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Quest’ultimo, che ha cambiato look, non ha fatto mistero di credere che Marco Maccarini sia un incoerente: “Lui è l’incoerenza più totale…Ha fatto le scuse finte a Pamela per averla ferita…Oggi ha detto a noi di pensare non si sia fatta niente…”. Con questa frase ha, quindi, rivelato un retroscena sull’incidente che ha coinvolto Pamela Petrarolo. Quindi ha preso la parola Nicolas Vaporidis che ha detto: “Si comporta in maniera furba…Ha sempre quel sorriso beffardo stampato sul volto… Non è uno sprovveduto, credetemi…”.

Secondo l’attore il naufrago dell’Isola dei Famosi sarebbe né più né meno un abilissimo giocatore, che sta cercando in tutti i modi di mettere gli uni contro gli altri. Marco Maccarini ha rispedito al mittente le accuse. Ha rivelato di essere approdato a Cayo Cochinos per viversi un’esperienza unica nel suo genere. Successivamente ha confessato di aver visto un po’ tutti i naufraghi fare il loro gioco. Per tale ragione si è semplicemente adeguato iniziando a giocare a sua volta: “Io sono qua perché voglio vivere un’esperienza… È un gioco…Tutti quanti giocano e adesso gioco pure io…”.

Ha concluso il discorso l’opinionista Vladimir Luxuria, che invece ha scagliato una bella frecciata velenosa nei confronti di Marco Maccarini dicendo di non aver gradito che nella prova ricompensa abbia deciso di premiare Pamela Petrarolo che in Honduras è arrivata da pochissimo: “Non mi è piaciuta davvero che tu hai dato da mangiare a una persona che stava lì da poco…” E quest’ultimo, un po’ a sorpresa, ha ammesso l’errore: “L’ho capito solo dopo… È stato un errore… Sono andato in confusione totale, mi spiace…”.

