Carmen Di Pietro fuori di sé all’Isola dei Famosi. La concorrente non ci ha visto davvero più nelle ultime ore, come testimoniato dalle immagini diffuse nel daytime del 26 maggio. Non è stata sicuramente l’unica a puntare il dito contro il naufrago in questione, ma indubbiamente le sue parole sono state le più incisive e dure. Un’accusa senza mezzi termini da parte della showgirl, che da qualche giorno ha dovuto salutare il figlio Alessandro Iannoni, il quale ha preferito lasciare l’Honduras per motivi di studio.

Fuori dall’Isola dei Famosi, il figlio di Carmen Di Pietro ha subito fatto gli auguri a distanza a mamma Carmen Di Pietro: “24 maggio, compleanno di mamma – ha esordito Alessandro – Auguri mamma, ti sei meritata quella torta al cioccolato!”. Non solo, mentre mangiava ciambelle in aeroporto ne ha mostrata nelle stories una glassata al cioccolato con scritto ‘I love you mom’: “Pure se stai all’Isola, I Love You mom, buon compleanno!”. Un gesto davvero bellissimo, apprezzato dal pubblico.





Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro contro Marco Maccarini

Ma Carmen Di Pietro non è stata la prima all’Isola dei Famosi a scagliarsi contro il concorrente. Infatti, a innervosirsi è stata anche Pamela Petrarolo: “Ma mi volevi fare fuori?”. “Guarda che è acceso”, ha risposto il naufrago riferendosi alla latta. E lei ha aggiunto: “Non hai detto che la latta brucia, mi viene da piangere dal dolore”. Ed è arrivata la controreplica del naufrago: “Mi dispiace”. Successivamente la mamma di Alessandro Iannoni ha deciso di intervenire e ci è andata giù pesante.

Carmen Di Pietro se l’è presa con il nuovo arrivato Marco Maccarini: “Lui pensa di fare le cose buone poi alla fine si rivelano tutte un disastro, Marco capisci? Non te la faccio passare questa. Da quando sei arrivato qua stai facendo solo cazz***, fatemelo dire. Gli altri non hanno il coraggio di dirlo”. Ma Marco non ci sta: “Non ti ci mettere anche tu, mi dispiace e tu non c’entri niente. Quindi devi smetterla”. Infine, Carmen si è sfogata nel confessionale e ha continuato a insultare il nuovo naufrago dell’Isola.

Il sito 361 Magazine, che ha riportato anche le parole precedenti proferite all’Isola dei Famosi, ha poi anche fatto sapere cosa ha detto Carmen Di Pietro nel confessionale: “Il modo di Marco non mi piace assolutamente perché è un rosicone, un buffone. Ha preso questa Isola dei Famosi come un palcoscenico teatrale, dove lui vuole fare vedere che fa delle cose buone che poi si sono rivelate tutte fasulle”.

Alessandro Iannoni fuori dall’Isola dei Famosi, in rete spunta il “vero motivo”