“Che cosa fa sull’Isola”. Nicolas Vaporidis, 2 naufraghi vuotano il sacco: nuovo pesante retroscena

Isola dei Famosi, nuovi retroscena sulla lite tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Prima che l’attore seppellisse l’ascia di guerra infatti erano volate parole pesanti. Ne dà notizia il portale Biccy che riprende l’extenden edition della puntata di domenica. “Lui ripete che non è trash e che questa trasmissione l’ha fatta soltanto per un motivo che nemmeno voglio dire. Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio”.



“Questa cosa è disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non vuole fare il trash come dice lui e che se ha fatto L’Isola è per un motivo che io so, questo è brutto”. A metterci il carico da 90 è stata poi Guendalina Tavassi. “Racconta di quanto prende, per far vedere che lui ha un valore. Parla di cifre inesistenti. Rimarca sempre che lui non è trash, che lui non si mette in mezzo a certa gente e che sta qui perché gli hanno dato tanti, tanti, tanti soldi e che noi siamo dei poracci trash. Io sono fiera di essere la regina del trash”.





Isola dei famosi Edoardo Tavassi, nuove critiche a Nicolas Vaporidis



E ancora “Poi fa sentire inferiore Nick e lo sminuisce dicendo ‘io sono artista e sono qui perché mi hanno offerto tot soldi, perché altrimenti non ci sarei mai venuto perché non mi mescolo a queste cose. Quindi faccio il naufrago ma il motivo è per i soldi presi’. ormai è un continuo, un disco rotto, ripete queste cose per sminuire tutti”.



Davanti a questi nuove critiche piovute all’Isola dei Famosi da parte di Edoardo Tavassi Nicolas Vaporidis non era rimasto sordo. “Non voglio continuare a passare il tempo con persone così. Ho cercato di unire anche i gruppi e loro non volevano, o meglio Guendalina non vuole. Lei davanti al cibo si trasforma in una bestia senza controllo, capace di fare qualsiasi cosa. Non c’è dignità in quello che fanno”.



Sebbene poi si sia tutto risolto con un abbraccio non è escluso che queste dinamiche possano tornare nuovamente a galla nelle prossime puntate de L’Isola dei Famosi. Tutti gli occhi sono puntati su di loro.

