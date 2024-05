Isola dei famosi, scoppia la reazione di Vladimir Luxuria. Non c’è pace per il reality show che va in onda dall’Honduras. L’edizione di quest’anno è stata sicuramente una delle meno fortunate della storia del programma, soprattutto in termini di ascolti. Visti i risultati, Mediaset ha addirittura deciso di anticipare il giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata del reality show. In gara sono rimasti otto naufraghi. Il 5 giugno sapremo quindi chi sarà il vincitore di questa edizione.

Il programma ha ricevuto moltissime critiche. A molti non è piaciuto il cast dei naufraghi, altri non hanno apprezzato i due nuovi opinionisti in studio: Sonia Bruganelli e Dario Maltese. A Vladimir Luxuria è toccato fare da parafulmine. Nonostante i giudizi molto negativi da parte della maggioranza, Luxuria non aveva mai risposto. Adesso invece la presentatrice ha deciso di intervenire duramente.

Isola dei Famosi, Fabrizio Corona scatena la reazione di Vladimir Luxuria

Per Fabrizio Corona l’errore è stato di Mediaset. Il re dei paparazzi, intervistato nel podcast Gurulandia , ha affermato che l’azienda ha sbagliato a puntare su Vladimir Luxuria per la conduzione dell’Isola: “Ai tempi ho parlato con chi si occupa della produzione de L’Isola dei Famosi in Mediaset ed era disperato per la scelta di Pier Silvio Berlusconi che voleva fare un provino a Vladimir Luxuria per capire se poteva essere un ipotetico concorrente”.

Corona sostiene di non aver pregiudizi: “Qui non ci sono idee politiche, di pensieri, di filosofia, questa roba di diritti LGBTQIA+, questa roba che tutto deve essere politicamente corretto, che due uomini possano avere figli, che gli omosessuali si sposano e tutta sta roba…”.

“Ma come ca* fai a far condurre a un uomo vestito da donna, perché ha il pisell0, un reality su Canale5 che guardano le famiglie – ha aggiunto sempre Corona -. Un uomo col pi* truccato con le tette finte vestito da donna. Io lo guardo e mi sento male. Poi ci aggiungi un cast del genere e due opinionisti del genere. Hanno provato tutti i giorni a spostare la messa in onda de L’Isola dei Famosi, ha fatto il 12% di share, mai toccato un risultato così. Noi Mediaset non la guarderemo più se volete fare il politicamente corretto”.

Vladimir Luxuria non è rimasta in silenzio. Ed ha reagito via social. Riprendendo un articolo on line che riportava le dichiarazioni di Corona, la conduttrice ha risposto “Sarei messa male se accettassi lezioni di vita da Fabrizio Corona”.