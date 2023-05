All’Isola dei Famosi Marco Mazzoli è stato protagonista di un episodio praticamente unico nel suo genere. Tutto si è verificato in diretta, davanti ad Alvin, Ilary Blasi e al pubblico. Lui è stato costretto a fare una cosa del genere per ottenere qualcosa di importante in cambio e ha dimostrato quindi di avere grande coraggio. Non tutti probabilmente avrebbero accettato di sottoporsi ad un trattamento simile, invece il naufrago ha risposto in maniera affermativa.

Ma la serata all’Isola dei Famosi non è stata incentrata ovviamente solamente su Marco Mazzoli. C’è anche stata una lite tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. Con quest’ultimo che ha detto: “Fa la soubrette mancata, oggi è molto lontana da quello che faceva e non fa più nulla. Infatti rompe solo le scatole e ora deve starmi lontano”. E in precedenza lui aveva anche riferito a Corinne Clery di aver ricevuto delle telefonate prima di voltare in Honduras, che lo mettevano in guardia dalla donna.

Isola dei Famosi, Marco Mazzoli protagonista di una prova difficile

E dunque, durante l’appuntamento con l’Isola dei Famosi, a Marco Mazzoli gli è stata fatta una proposta non proprio semplice. Si trattava nello specifico di una prova alquanto difficile e anche dolorosa. Dopo essere stato messo a conoscenza di ciò che avrebbe dovuto fare successivamente, ha preso la decisione definitiva: ha detto sì in maniera convinta e Alvin ha subito chiamato colei che avrebbe provocato al naufrago qualche sofferenza.

A Mazzoli è stata proposta un’opportunità unica, ovvero poter mangiare alcuni pezzi di pizza. Ma ad una sola condizione: effettuare una ceretta sul suo corpo. Quindi, hanno fatto entrare l’estetista e lui ha sentito un bel po’ di dolore, mentre i peli gli venivano strappati via. Un momento che ha divertito il pubblico da casa, che ha assistito quindi a questa scena pazzesca. Però c’è anche chi ha criticato quel momento.

Un commento polemico di un utente è stato il seguente: “Non capisco il senso di queste inutili perdite di tempo. Davvero credete che noi ci divertiamo a vedere queste stronzate? Beh, vi deluderò: non ci divertiamo neanche un po’. Ci stiamo annoiando da morire. Le litigate ci divertono. I ritiri. Gli infortuni. Non queste cose”.