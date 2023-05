L’Isola dei Famosi 2023 è ormai iniziata da un bel po’ e l’ultima notizia ha lasciato tutti senza parole. Due concorrenti sono stati esclusi dal reality show di Ilary Blasi e addirittura sarebbero state pagate delle penali da parte di Mediaset, pur di non vederli sbarcare in Honduras. La decisione sarebbe arrivata dall’alto e ha lasciato tutti perplessi, a partire dai telespettatori che si aspettavano comunque la loro presenza. E adesso si attendono nuove dichiarazioni ufficiali dai protagonisti.

A proposito di quanto sta succedendo all’Isola dei Famosi 2023, prima di raccontarvi tutto su questi due concorrenti esclusi, nelle scorse ore ci sarebbe stato un malore di Nathaly Caldonazzo. La naufraga è collassata in spiaggia. In un video, che però successivamente è stato cancellato, si vede proprio Nathaly, magrissima in bikini, sdraiata e dolorante. Intorno a lei ci sono, preoccupati, gli altri concorrenti. Sul posto ci sono anche i medici, il cui intervento è stato necessario vista la gravità della situazione.

Isola dei Famosi 2023, due concorrenti esclusi: “Pagate penali”

Come ben sapete, Mediaset su indicazione dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha voluto cambiare registro dopo l’ultima edizione del GF Vip 7. Stop ai momenti trash e spazio a maggiore qualità. E questo avrebbe inciso anche nelle scelte dell’Isola dei Famosi 2023. Infatti, due concorrente sarebbero stati esclusi dalla produzione. A svelare tutto ci ha pensato il settimanale Oggi, attraverso il giornalista Alberto Dandolo. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Oggi ha scritto: “Ilary Blasi sta concentrando tutte le sue energie sul lavoro. Per lei la conduzione de L’isola dei famosi è al momento la priorità assoluta e il suo obiettivo è riuscire a lenire le problematiche private immergendosi totalmente nei suoi impegni professionali. Però il suo editore Pier Silvio Berlusconi è assai preoccupato della deriva trash che il reality potrebbe assumere, essendo assai fresche le polemiche che hanno investito l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Per questa ragione i vertici del Biscione, pur pagando una lauta penale, hanno annullato i contratti già firmati da due concorrenti reputati non in linea con lo spirito dello show“.

Ed ecco svelati i loro nomi: “Trattasi di tal Gianmarco Onestini e di Luca Di Carlo, avvocato e compagno di Ilona Staller. C’è un altro retroscena. Il manager televisivo ha annullato un altro contratto a un concorrente della Isola dei famosi per incompatibilità con le linee editoriali. Di chi stiamo parlando?”.