Una delle tante novità dell’edizione 2014 dell’Isola dei Famosi è la partecipazione del giornalista del Tg 5 Dario Maltese nelle vesti di opinionista in coppia con Sonia Bruganelli. C’era grande attesa per vedere come il mezzo busto si sarebbe comportato in questo nuovo ruolo, anche rispetto alla sua collega Cesara Buonamici che invece ha dispensato le sue opinioni nello studio del Grande Fratello.

Dario Maltese, il volto nuovo dell’Isola dei famosi edizione 2024. Dopo un inizio un po’ sotto traccia il giornalista comincia sempre più a “sbottonarsi”. Rispetto alle prime puntate del reality di Canale 5, appare adesso molto più “sciolto”. Dallo studio, per esempio, ha ripreso più volte Pietro Fanelli, il poeta naufrago, per il suo atteggiamento troppo bohémien, richiamando il concorrente a collaborare di più col gruppo.

Isola dei Famosi, la verità di Dario Maltese sul suo rapporto con Sonia Bruganelli

“Mi sembra giusto sostenere la linea editoriale che Pier Silvio Berlusconi ha impresso all’azienda contribuendo anche noi con i nostri talenti. Il Tg5 va forte e i nostri conduttori più riconoscibili portano il loro buonsenso a questi reality. Un plusvalore decisivo. È un aspetto positivo per questi programmi, che accresce anche la popolarità del nostro telegiornale”, ha commentato in una intervista il direttore del Tg5 Clemente Mimun rispetto all’impiego di Maltese e Buonamici nei reality di casa Mediaset.

I telespettatori dell’Isola dei Famosi hanno notato però anche un’altra cosa. E cioè che tra Dario Maltese e l’altra opinionista non c’è molto feeling. Sonia Brugnaelli già in alcune occasioni non ha risparmiato qualche frecciata al giornalista. Addirittura lo ha interrotto in un caso proprio mentre lui stava parlando con Pietro Fanelli. “Scusate, posso un attimo alleggerire queste domande intimistiche di Dario?”. Maltese ha mantenuto il sangue fretto e ha replicato pronto con una battuta: “Alleggerisci va”.

Ora Maltese è intervenuto pubblicamente per chiarire come stanno le cose tra lui e l’ex moglie di Paolo Bonolis Ieri infatti il giornalista era ospite di Silvia Toffannin a Verissimo. La presentatrice ha fatto a Maltese anche una domanda sul rapporto con Bruganelli: “È strano, è stato un po’ strano all’inizio però adesso… Innanzitutto ti dico che mi sto divertendo moltissimo. Mi si è aperto un mondo e c’è un bellissimo clima in studio. Ci divertiamo e se poi da casa si divertono, noi dallo studio siamo ancora più contenti. Ma sì Sonia mi diverte molto. È evidente che siamo abbastanza diversi e spesso la pensiamo anche in maniera differente, però ci rispettiamo molto alla fine, quindi anche con lei ti devo dire tutto bene”.