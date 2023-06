Isola dei Famosi 2023, la rivelazione di Cristina Scuccia. Tensione alle stelle tra i naufraghi dell’Isola di Ilary Blasi dopo le dure accuse di Helena Prestes mosse contro l’ex suora Cristina: “Sei falsa e sei solo una provocatrice. Tanto solo questo tu sai fare. Uscita da qui andrai a fare un altro reality. Sì al GF“, ha poi affermato Andrea Lo Cicero prendendo le difese della Scuccia. E a proposito di questo, l’ex suora Cristina sta riflettendo o meno sulla possibilità di proseguire nel mondo dei reality show o quella sull’Isola sarà la sola e unica esperienza vissuta in tal senso? La naufraga lo ha rivelato senza troppi giri di parole.

Cristina Scuccia dopo l’Isola dei Famosi, l’ex suora lo ha detto a chiare lettere. Di certo la Scuccia è una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Tirata in ballo forse troppo spesso dai compagni di gioco, Cristina si ritrova a dover rispondere in prima persona anche in merito ai sogni nel cassetto ancora da realizzare. Ma cosa accadrà una volta portata a termine la sua esperienza sull’Isola?

Cristina Scuccia dopo l’Isola dei Famosi: l’ex suora non lo nasconde

Tirato in ballo l’argomento del GF Vip, incalzata dalle affermazioni di Gian Maria Sainato, l’ex suora lo ha detto a chiare lettere: “Io sono sincero lo farei non sono ipocrita. Poi è bello il Grande Fratello, penso che sia un programma molto interessante. Tu Cri lo faresti?“, ha domandato il 28enne lasciando così la parola all’ex suora: “Io al GF? No io basta con i reality, ho già dato con questo. Ho fatto L’Isola dei Famosi e mi basta, no io non lo farei il Grande Fratello sono sincera“.

E a onor della sincerità l’ex suora ha poi detto la sua su Helena Prestes: “Io all’inizio mi ero trovata bene con lei, ma non ci conoscevamo. Siamo proprio su due strade molto distanti e che non si incontrano. Ho iniziato ad avere dei dubbi quando mi diceva che la coppia in amicizia funziona in televisione. Io queste cose non le sopporto. Non ho nulla di studiato e preparato. Poi provoca ed è sempre in mezzo alle discussioni. Io sono venuta qui per stare bene e non per le negatività. Lei invece vedo che sguazza in queste situazioni”.

E ancora: “Posso parlarci e tutto, ma non legheremo mai davvero. Ci sono dei momenti in cui non ce la faccio nemmeno a sopportarla. Poi nessuno la vuole isolare, può stare con noi e le parliamo. Non c’è mai stata la volontà di creare gruppi”. Lontano dall’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone non ha nascosto il suo punto di vista sull’ex suora: “Lei è stata una delusione, io sono laico ed ero incuriosito dal suo percorso di religiosa, che dopo quindici anni ha scelto di abbandonare rinunciando ai voti. Volevo avere uno scambio dal punto di vista teologico, ma mi sono trovato davanti un muro“. E voi cosa pensate?