È tornata l’Isola dei famosi. I nuovi naufraghi sono sbarcati in Honduras e lunedì 17 aprile 2023 Ilary Blasi ha inaugurato la nuova edizione. Che ha una new entry rispetto allo scorso anno: Enrico Papi nel ruolo che fu di Nicola Savino al fianco di Vladimir Luxuria. E a questo proposito, pochi secondi dopo essere entrata in studio, la conduttrice ha voluto salutare il suo ex compagno di avventura ma facendo intendere un riferimento all’ex marito, Francesco Totti.

“Tante cose sono cambiate: come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più”, ha detto la padrona di casa dell’Isola dei Famosi. Molti hanno subito ipotizzato che si stesse riferendo a Francesco Totti e al divorzio che nell’ultimo anno ha fatto parlare tutta l’Italia. Poi però Ilary Blasi ha aggiunto: “Parlo di Nicola Savino”.

Isola dei famosi, la naufraga conferma la storia con il vip

Il programma è poi entrato nel vivo con la presentazione dei naufraghi, divisi in tribù formate da uomini, donne e coppie. E proprio nel video di presentazione di una delle naufraghe è arrivata la conferma di una relazione che finora era solo presunta, nonostante gli indizi.

Nel cast di questa Isola dei Famosi 2023 c’è anche Claudia Motta, che negli ultimi mesi è finita al centro del gossip per via della presunta storia d’amore con Simone Rugiati. Presunta perché la modella e lo chef e volto della tv non hanno mai confermato i rumor.

Poi, a sorpresa, lei ha ammesso tutto nella clip mandata in onda prima del suo sbarco a Cayo Cochinos. Nel video è stata mostrata una foto con Simone Rugiadi e la naufraga ha finalmente confermato: “Attualmente frequento una persona. Questa esperienza ci servirà molto anche per valutare il nostro rapporto”.