Momento di grandissima commozione all’Isola dei Famosi, a poche ore dalla diretta del 22 maggio. Christopher Leoni è scoppiato improvvisamente in lacrime e ha manifestato tutta la sua tristezza. Ha spiegato per filo e per segno le ragioni di questo suo sconforto, ma allo stesso tempo spera che l’attuale situazione possa risolversi al meglio in un futuro prossimo. Ma la realtà dei fatti è per ora un’altra e quindi l’emozione ha preso il sopravvento.

Anche il pubblico dell’Isola dei Famosi ha indubbiamente condiviso le preoccupazioni di Christopher Leoni. E i suoi fan potrebbero essere finiti tra le lacrime proprio come lui. Sta dimostrando di essere un ragazzo molto sensibile e generoso, che si augura possa verificarsi sempre il meglio. Ma i suoi timori su una gravissima problematica non riescono a farlo stare tranquillo e quindi il suo pianto è stato una naturale conseguenza.

Isola dei Famosi, Christopher Leoni in lacrime

Mentre stava esternando il suo pensiero su una tematica molto importante con la produzione dell’Isola dei Famosi, Christopher Leoni non ce l’ha proprio fatta a trattenere le sue lacrime e, nonostante il momento complicato, è stato in grado di far comprendere l’origine del suo enorme dispiacere. L’attore e modello originario del Brasile, ma naturalizzato italiano, adora la natura e ha un grande attaccamento con essa. E purtroppo le notizie che giungono dal Sudamerica non sono positive.

Queste le parole commoventi del naufrago: “Grazie alla natura siamo vivi, senza di lei non c’è cibo e non c’è vita. Stiamo affrontando un momento delicato nel mondo e penso che questo gesto di piantare alberi qui è un messaggio utile per salvare la natura. Qui è un paradiso verde e pensare che stanno distruggendo l’Amazzonia ogni giorno non è facile. I prossimi naufraghi che arriveranno qui potranno vedere l’isola più verde”.

"Grazie alla natura siamo vivi" 🌱

Christopher è entusiasta della bellazza che lo circonda e si commuove parlando del suo forte attaccamento con la natura! ❤️‍🩹 #Isola pic.twitter.com/HNZT8bS1Oo — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2023

Su Twitter pronta la reazione dei telespettatori: “Mi ha commosso Christopher”, “Preferivo lui a tanti altri sull’altra isola”. Ma le critiche non mancano: “Imparasse a non rubare e mentire guardando la gente negli occhi”, “Un buon attore che vuole restare lì, sta recitando”.