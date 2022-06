Isola dei Famosi, chi sarà eliminato il 13 giugno? Questa la domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore e c’è già chi ha dato la risposta. A rischio eliminazione ci sono quattro concorrenti, che dunque dovranno combattere per cercare di rimanere ancora in Honduras e provarsi a giocare la vittoria. La finale infatti si sta avvicinando a grandi passi e quindi siamo ormai ad un passo dal decretare il nome del vincitore. Intanto, però, è emerso il nome di chi potrebbe salutare definitivamente.

Isola dei Famosi, chi sarà eliminato il 13 giugno salvo colpi di scena sembra che sia già deciso. Anche se ovviamente il pubblico può ancora cambiare le carte in tavola. Intanto, una bufera è esplosa su Luca Daffrè per il suo gesto contro Marco Cucolo dopo il ritiro di quest’ultimo: “Quando leggevano il comunicato ha sorriso due volte come se fosse contento di essersi liberato di un avversario in più. Quando tutti hanno iniziato a dire che erano dispiaciuti per lui e per la sua salute, allora anche lui ha fatto la parte del finto dispiaciuto…”, ha detto un utente.





Isola dei Famosi, chi sarà eliminato nella prossima puntata

A fornire informazioni sull’Isola dei Famosi e su chi sarà eliminato nella prossima puntata del reality show è stato il sito Il Corriere della Città, che a sua volta ha preso spunto dal sondaggio effettuato da Isola dei Famosi Forum Free. Coloro che rischiano di abbandonare anzitempo l’Honduras sono Nick Luciani, Gennaro Auletto, Marialaura De Vitis ed Estefania Bernal. Questi quattro naufraghi sono in nomination, ma ce n’è uno che sembra destinato davvero ad una inevitabile sconfitta.

Stando a questo sondaggio, a salvarsi facilmente dovrebbero essere Nick Luciani e Marialaura De Vitis, che otterrebbero per ora rispettivamente il 35.37% di voti e il 34.26%. Dovrebbe farcela, seppur con qualche fatica in più, Estefania Bernal che si fermerebbe al 19.81%. A dover dire addio ai compagni di avventura potrebbe essere dunque Gennaro Auletto, che ha conquistato finora quasi l’11% di preferenze. Staremo a vedere se queste previsioni saranno confermate nel corso della puntata.

Parlando sempre dell’Isola dei Famosi, è venuto fuori che Estefania Bernal pare che abbia perso 5 chili, Carmen Di Pietro pare abbia perso 6 chili e un po’ di massa muscolare, Nicolas Vaporidis avrebbe perso sette chili, e Nick Luciani (cantante dei Cugini di Campagna) avrebbe perso otto chili. Si fanno quindi sentire gli effetti della mancanza di cibo all’Isola dei Famosi.

