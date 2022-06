Isola dei Famosi e presunti casi di rischio Covid nei naufraghi: questa l’ipotesi avanzata dal sito Funweek, prendendo in esame alcuni commenti di telespettatori che stanno osservando con preoccupazione l’evolversi della situazione in Honduras. Alcuni concorrenti sono finiti in infermeria e non è stato possibile stabilire con esattezza cosa sia successo. I dubbi nel pubblico sono aumentati a dismisura e ora si sta cercando ci comprendere qualcosa in più, in attesa di comunicati ufficiali della produzione.

Isola dei Famosi, casi Covid nei naufraghi? Le ultime voci

Il sito Funweek ha dunque voluto soffermarsi su questa situazione riguardante alcuni concorrenti. All’Isola dei Famosi casi Covid nei naufraghi? Questa la domanda che si stanno ponendo in tanti, anche perché Marialaura De Vitis ha esclamato ad esempio: “Spero di tornare”. Quindi, c’è chi ipotizza che ci siano delle anomalie nei tamponi anti-coronavirus e quindi andrebbero avanti maggiori controlli. Qui di seguito vi riportiamo alcuni messaggi, postati dagli utenti sul social network Twitter.

Un utente dell’Isola dei Famosi, I love Roma, ha postato su Twitter: “Secondo me accertamenti medici = Ci sono anomalie nei risultati dei tamponi Covid che si fanno ogni pre-puntata. Se è un falso positivo ritornano subito. Se è un positivo effettivo stanno in infermeria finché non si negativizzano #isola”. E un altro ancora, Roberto: “Il Covid è andato dappertutto #Isola”. Capiremo nei prossimi giorni se questi rumor possano avere davvero qualche base solida o se si tratta di falsi allarmi.

Ovviamente non ci sono assolutamente conferme su questa ipotesi, infatti, la produzione dell’Isola dei Famosi ha sempre fatto cenno ad alcuni accertamenti medici, che non sono però stati specificati. Non resta che attendere i prossimi appuntamenti con il reality show di Ilary Blasi per capire se questi concorrenti saranno regolarmente rientrati in gara oppure ci sono ancora disagi.

