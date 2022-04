Possibili problemi per il concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’, Blind. Stando a quanto rivelato da ‘Perugia Today’, potrebbero esserci ripercussioni per il giovane artista. La notizia è stata diffusa in queste ore, ma presumibilmente lui non ne è ancora al corrente, essendo impegnato nel reality show di Ilary Blasi. Stanno emergendo anche i dettagli su quello che sarebbe successo. C’è il coinvolgimento della sua famiglia e non resta ovviamente che aspettare i prossimi giorni per saperne di più.

Intanto, prima di parlarvi di Blind, a ‘L’Isola dei Famosi’ sono emerse alcune frasi di Lory Del Santo. Secondo lei la bella Jovana Djordjevic non godrebbe di una buona reputazione nell’altra isola, fra le amicizie dell’attrice e regista. Che infatti, come riporta il sito ‘Biccy’, non appena è arrivata sulla spiaggia ha subito messo le mani avanti: “Spero che io e te faremo amicizia, spero che non ce l’hai con me per qualche ragione che ti ha raccontato quella signora (Roberta Morise, ndr) perché tutto ciò che ti ha detto non è vero”.





Isola dei Famosi, possibili guai per il concorrente Blind

Il sito ‘Perugia Today’ ha fatto sapere che la mamma di Blind avrebbe chiesto che il naufrago possa permettere il mantenimento del genitore e anche di suo fratello. Stando a quanto rivelato, pare che la donna non viva in condizioni economiche eccezionali e anche il fratello di lui sarebbe nella medesima situazione. Quindi, vorrebbe che il figlio possa migliorare il loro stato. E sarebbe giunta una richiesta al giudice civile della città di Perugia, che dovrà prendere una decisione.

Stando sempre a ‘Perugia Today’, la madre di Blind avrebbe chiesto che il concorrente de ‘L’Isola dei Famois’ rispetti l’obbligo degli alimenti, che è stabilito dal codice civile, articolo 433 e successivi. Ovviamente si resta in attesa di ulteriori riscontri e di conferme in merito a questa notizia, diffusa dal sito umbro. Non sappiamo quindi se sarà informato della situazione lo stesso naufrago, che si sta dando molto da fare per rendere molto positiva questa sua esperienza in Honduras.

Blind, classe 2000, si chiama Franco Rujan ed è un rapper molto promettente e già famoso nella scena musicale italiana. Lui è cresciuto nella periferia di Perugia ed è diventato noto in tutta Italia nel 2020, quando si è presentato a ‘X-Factor’. Ora per lui si sono spalancate le porte di questa importantissima esperienza televisiva a ‘L’Isola dei Famosi’, cominciata da poche settimane.

