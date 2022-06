Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni rivelazione Carmen Di Pietro. Parole che arrivano dalle colonne del settimanale Oggi in un momento di particolare difficoltà per alcuni naufraghi. Su tutti Pamela Pratarolo che, nelle ore scorse, ha saputo che dovrà continuare da sola la sua avventura su Playa Sgamada , Roger Balduino, che con lei condivideva la playa, è stato costretto al ritiro per motivi medici dopo essersi ferito una caviglia su. Alla fine il modello non ha potuto che arrendersi a quello che forse già da tempo doveva fare.



Il giovane quindi si è arreso ai voleri dei medici che l’hanno rispedito in Italia “Lo spirito dell’Isola ti informa che Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare. Da questo momento la tua avventura continuerà ad essere in solitaria”, aveva fatto sapere la produzione. Nette le parole di Pamela che nel corso di un confessionale ha detto.

Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni: rivelazione Carmen Di Pietro



“Mi aspettavo di tutto ma purtroppo è arrivata la notizia che mai avrei voluto leggere. Mi è preso un grandissimo sconforto. L’idea che ci fosse qualcuno con me mi dava la forza di andare avanti. Sarà dura così. Ora più che mai devo tirare fuori tutto, altrimenti non ce la faccio. Il mio hashtag #IoNonHoPaura è sempre più forte! Non devo mollare!”.



Ma se sull’Isola i naufraghi tengono banco, fuori non sono da meno. È ancora una volta Alessandro Iannoni ad attirare l’attenzione su di sé. Al settimanale Oggi ha rivelato alcuni particolari sulla mamma, a cominciare dalla sua severità. “Ho sempre pensato che se mamma ci dà questa educazione è perchè convinta che sia la migliore, la più utile per noi…So che lo fa per il nostro bene…”.



“È un po’ matta ma non la cambi…E’ parecchio apprensiva. Pretende che ci alziamo alle 6 del mattino anche nel weekend. Lei è inflessibile sul pranzo alle 11.30 e sulla cena alle 17.30. Sul cellulare io e mia sorella ci siamo imposti, dovevamo consegnarlo alle 20. Ma ora va a letto alle 19 e punta la sveglia alle 22 per ritirarlo”.

