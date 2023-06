Isola dei Famosi 2023, la rivelazione choc smaschera il naufrago. Per il reality show di Ilary Blasi i colpi di scena sembrano riposare sempre dietro l’angolo. L’attuale edizione del programma è iniziata e sta proseguendo all’insegna delle sorprese. Hanno decisamente fatto ‘rumore’ in tal senso, le recenti dichiarazioni di Antonella Elia sul programma nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera. La frecciatina alla padrona di casa non è certo mancata: “Quando la guardo in tv mi chiedo: ma perché non la conduco io? Se sarei più brava di Ilary Blasi? Beh certo, non c’è il minimo dubbio. Scherzo, dai. Forse sarei talmente caotica che non si capirebbe niente, quindi non sarei adatta a fare la conduttrice, troppo casinara”.

La rivelazione di Corinne Clery su Marco Mazzoli, fuori il retroscena prima dell’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2023. L’attrice francese ha deciso di abbandonare il gioco nel corso della settima puntata: “Non potrei dare niente di più, vi ringrazio, è stata un’esperienza meravigliosa, però torno a casa. Viva le settantenni!”. Ma la sua uscita di scena ha portato con sè anche una rivelazione sul conduttore de Lo Zoo di 105.

“Se è per questo anche io ti ho nominato e lo sai benissimo. Io ti ho nominato quando me l’hai chiesto. Sì ti ho fatto un favore quando mi hai detto di nominarti. Infatti l’ho fatto perché me l’hai chiesto. […] Io sono felice e serena, se rimango sono contenta e se vado è uguale. Ho fatto un bel percorso e non mi recrimino nulla. La mia qui è stata proprio una bella esperienza. Qualsiasi cosa succeda a me va bene e la accetterò volentieri”, sono state le parole di Corinne.

Smascherato dunque il naufrago che avrebbe sottolineato quanto l’esperienza televisiva nel reality si stia dimostrando una rottura. Parole a cui l’attrice francese avrebbe poi replicato: “Se tu dici che per te è stata una rottura perché non vai a casa?“. Marco Mazzoli a questo punto senza troppi giri di parole avrebbe asserito di restare perché c’è Paolo Noise: “Come mai rimango? Me l’ha chiesto Paolo con le lacrime e quindi resto“.

Il naufrago ha dunque poi ribadito cosa pensa di un’altra concorrente, ovvero Helena Prestes: “Lei è bugiarda peggio di Pinocchio. Io una persona così falsa non l’ho mai incontrata in vita mia. Ma poi cambia continuamente il teatrino. Lei cambia il copione in corsa. Viene ti fa i salutini e ti spiazza. Subito dopo però ti attacca e sparla. Non ci si può fidare. Tutte finzioni quelle che fa. Qui ci sono persone vere, mentre lei è una grande falsa e bugiarda. Queste persone mi fanno paura. Quelle così me le tengo lontane nella vita reale. ormai è chiaro che continua a mentire”.