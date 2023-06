Mentre l’Isola dei Famosi 2023 è nel pieno della sua edizione, un’ex naufraga del programma ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni. Ricordiamo che lo scorso anno venne precisato che in totale i concorrenti che hanno partecipato al reality erano 244, ora ovviamente saliti di numero visti quelli presenti quest’anno. Tra tutti i partecipanti c’è anche Antonella Elia, la quale è stata intervistata dal Corriere della Sera.

Nell’intervista sono stati fatti ovviamente diversi accenni all’Isola dei Famosi 2023 e al reality in generale. Prima di tutto però Antonella Elia ha fatto qualche confessione sul possibile matrimonio con Pietro Delle Piane. Ha dichiarato di essere stata lei stessa a decidere di non volersi sposare, anche a causa della differenza di età con il compagno. Nello specifico la showgirl ha detto: “Io ho sempre vissuto randagia, non ho avuto una famiglia, e forse proprio per questo non l’ho ricreata”.

Leggi anche: “Ho abortito, l’ho ucciso”. Antonella Elia choc, la confessione in lacrime: “Volevo essere libera…”





Isola dei Famosi 2023: ecco cosa pensa Antonella Elia sulla conduzione

Adesso però torniamo a parlare di quanto da lei affermato rispetto all’Isola dei Famosi 2023. Innanzitutto specifichiamo che Antonella Elia ha partecipato in tutto due volte al gioco e la sua forte personalità non è di certo passata inosservata. Difatti è diventata celebre la rissa che ebbe nella seconda edizione con Aida Yespica. Le due fecero pace successivamente, quando parteciparono al programma All Stars condotto da Nicola Savino.

Nello specifico Antonella ha dichiarato in questa intervista che rifarebbe senza dubbio l’Isola dei Famosi, in quanto ama stare in mezzo alla natura e vede nel reality divertimento e passione. Dopodiché ha anche esposto la sua volontà di condurre il programma, lanciando una frecciatina alla Blasi: “Quando la guardo in tv mi chiedo: ma perché non la conduco io? Se sarei più brava di Ilary Blasi? Beh certo, non c’è il minimo dubbio. Scherzo, dai. Forse sarei talmente caotica che non si capirebbe niente, quindi non sarei adatta a fare la conduttrice, troppo casinara”.

Ricordiamo che Antonella Elia e il compagno Pietro si sono conosciuti nel 2019 ed hanno affrontato un momento di crisi durante la partecipazione dell’attrice al GF Vip. Difatti vennero fuori della foto di lui in compagnia di Fiore Argento, sorella di Asia e attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2023.