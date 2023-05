Antonella Elia, la confessione in diretta tv. La conduttrice tv ed ex volto di Non è la Rai si è lasciata andare ad alcune rivelazioni nel corso dell’ospitata nel salotto televisivo di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Antonella Elia non ha fatto il suo ingresso in studio da sola, ma accompagnata dalla sua dolce metà Pietro Delle Piane. Un dettaglio decisamente intimo riaffiora dal suo passato e Antonella nel raccontarlo non ha potuto trattenere le lacrime. “Che cosa ricordi di quell’esperienza e perché hai deciso di raccontarla?” ha domandato la padrona di casa. E Antonella a quel punto è crollata.

Antonella Elia in lacrime in diretta tv. Il passato riaffiora nella mente di Antonella Elia nel salotto televisivo di Serena Bortone. Un momento decisamente toccante per tutti, quando Antonella non ha trattenuto le lacrime ripensando a un momento preciso e doloroso, quello dell’aborto. “L’ho detto in una intervista dove il giornalista mi ha chiesto: ‘Hai qualche segreto da dire?’. Sì, te lo dico, ma non lo dici”. Antonella Elia ha così proseguito nel racconto.

Antonella Elia in lacrime in diretta tv da Serena Bortone: “Sono stata un’idiota, l’ho ucciso”

“Era il più grande segreto della mia vita, perché è la più grande vergogna della mia vita. Poi, in realtà, lui mi ha detto ‘se non vuoi dirlo, non lo dico’. Alla fine, quando ho letto l’intervista, ho pianto tutte le lacrime di questo mondo, perché vedere pubblicato un segreto di cui ci si vergogna profondamente è orribile, come gettare la tua vita a brandelli. Se tu ti vergogni di una cosa non la devi dire, ma io dico tutto, sono sempre stata così, fin da bambina”.

Antonella Elia si è dunque pentita di aver raccontato nel corso di quell’intervista quel segreto così intimo e privato: “Adesso rimpiango di averlo fatto, ora che ho la ragione dell’adulto, che ho sviluppato magari una sensibilità superiore. Mi rendo conto di aver commesso un peccato gravissimo, e io ora avrei un figlio, che non avrò, che non ho e che purtroppo ho ucciso”. Un momento televisivo toccante quando Antonella Elia ha aggiunto: “Volevo essere libera e ora quella voglia di libertà mi si è ritorta contro. Mi sento incompleta”, aveva detto allora, nel corso dell’intervista.

“Sono stata un’idiota, l’ho ucciso”, ha aggiunto la 59enne tra le lacrime. E nel corso della lunga e intensa intervista condotta da Serena Bortone, Antonella Elia si è lasciata andare ad alcune riflessioni sullan fine della vita: “Mi affascina perché io mi illudo di trovare i miei genitori e i miei nonni”. Ma Antonella può continuare a contare sull’amore di Pietro. Un rapporto caratterizzato da continui alti e bassi che riesce a resistere alle crisi: “Stiamo insieme dal 2019 e il primo anno è stato piuttosto turbolento. Ci sono stati alti e bassi a causa dei nostri caratteri forti e dei nostri trascorsi. Poi quello che è accaduto a ‘Temptation Island’ ci ha allontanati da un lato, ma dall’altro ci ha avvicinati molto. Ora il nostro rapporto è più forte di prima“, ha rivelato Pietro nel corso di un’intervista su Nuovo.