Tra le pagine di gossip gira sempre più la notizia di un possibile nuovo matrimonio, a breve, tra una nota coppia appartenente al mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni è stata prestata particolare attenzione per i due, in particolar modo durante la loro partecipazione al programma di Canale 5 Temptation Island. Nonostante il percorso burrascoso all’interno del reality, i due sono riusciti a ritrovare la serenità una volta usciti. Parliamo di Antonella Elia e del fidanzato Pietro Delle Piane, che nel 2020 presero parte al programma.

La storia d’amore tra i due ha sempre avuto alti e bassi, come dichiarato dagli stessi Antonella e Pietro. La loro partecipazione al programma, nella versione Vip, pare però che abbia apportato una svolta all’interno delle loro vite. Tanto che in questi ultimi anni appaiono sempre più felici e sereni. Antonella Elia è anche molto nota sui social network, nei quali pubblica continuamente video divertenti assieme al compagno Pietro Delle Piane.

Leggi anche: “Ti paghiamo tanto, non puoi fare così”. Simona Ventura, furia in diretta con Antonella Elia





Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i rumor sul possibile matrimonio

Da tempo però gira voce di un possibile matrimonio per i due. L’ultimo ad accennare l’intenzione di fare il grande passo fu proprio Pietro Delle Piane, il quale durante una vecchia intervista, parlando del fortissimo amore che prova per Antonella Elia, dichiarò di aver quasi fissato una data per l’evento, che si sarebbe tenuto nel 2023. Molti quindi si chiedono, nonostante l’anno sia iniziato da pochi mesi, se effettivamente l’unione matrimoniale tra i due si terrà proprio in questo anno.

Proprio la scorsa estate un’amica dell’Elia aveva rilasciato una dichiarazione al giornale Dagospia riguardo il possibile passo del matrimonio per Antonella e Pietro. La donna dichiarò: “Questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…Noi rimaniamo in attesa”. L’amica di Antonella, ridendo, escluse quindi la possibilità di un effettivo matrimonio tra la coppia famosa, probabilmente a causa dei tanti annunci fatti negli anni dai due.

L’attore Pietro Delle Piane aveva infatti proclamato la medesima intenzione nel 2019. Il matrimonio di sarebbe dunque dovuto tenere nel 2020, secondo quanto lui dichiarò a Chi Magazine. Dopo tre anni però fra Antonella e Pietro il grande passo non è ancora avvenuto e nessuno dei due ha dato aggiornamenti negli ultimi mesi in merito all’evento.