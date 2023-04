Antonella Elia senza trucco, la foto. Il noto volto di Non è la Rai, 59 anni, ha deciso di deliziare le sue fan attraverso la condivisione di alcune storie su Instagram che la vedono protagonista di un momento che accomuna tutte le donne: il rituale di bellezza a partire dalla doccia fino ad arrivare alla fase del make-up. Senza alcun filtro, nel vero senso della parola, Antonella Elia si è mostrata senza trucco e totalmente al naturale.

Antonella Elia senza trucco. Una bellezza totalmente al naturale mostrata ai fan senza alcun filtro: Antonella Elia ha deciso di condividere con le donne in particolar modo il suo rituale di bellezza. E ovviamente l’argomento non poteva che ricadere anche sulla chirurgia estetica, ma procediamo con calma. Dalla doccia, passando dalla messa in piega fino ad arrivare al make up: Antonella Elia ha voluto fare cadere ogni ‘muro’ per parlare alle fan come accade tra amiche.

Antonella Elia senza trucco: la foto prima e dopo il rituale di bellezza

“Ieri nel direct ho letto un messaggio in cui mi dicevate: ‘Ma perché non ti fai qualche punturina, non vai da un chirurgo estetico per le rughe? Ragazze…Io non ho il coraggio. Ho paura di non riconoscermi. Le mie rughe stanno crescendo con me: ci sono affezionata”, svela Antonella. E subito precisa: “Comunque dopo metto i filtri: sappiatelo!”, ha poi commentanto Antonella Elia rispondendo alla curiosità di una fan.

Attenta alla cura della propria persona, Antonella Elia vive il rapporto con se stessa in completa armonia. E infatti nella sua semplicità, la 59enne vanta una bellezza per nulla artificiosa: “In un tempo record”, ha poi ironizzato commentando il tempo impiegato per il trucco: “Mi sto truccando per lavoro, perché nella vita o non mi trucco, e per quello uso i filtri, o lo faccio in 5 minuti”, aggiunge in piena spontaneità e naturalezza.

“Mi piace il mio trucco”, sottolinea felice sul volto per poi rivolgersi direttamente alle fan in ascolto e dare qualche piccolo segreto di bellezza: “E’ tutto alla rinfusa, non uso marchi particolari, quindi anche voi usate quel che vi pare”, ha chiosato divertita e spontanea. E l’amore invece come procede? Tra Antonella e Pietro Delle Piane tutto sembra procedere per il meglio anche se sono in molti ad attendere la notizia delle nozze.