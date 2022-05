Antonella Elia e il dramma dell’aborto con la perdita di un figlio. Nelle scorse ore la showgirl ed ex opinionista del Grande Fratello Vip ha rilasciato un’intervista a Da Noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini e qui si è lasciata andare al racconto tremendo, mai fatto prima d’ora. Una vicenda che inevitabilmente l’ha scossa profondamente, visto che si tratta di uno degli episodi più brutti che una donna possa vivere nel corso della sua esistenza. Le sue parole hanno ovviamente commosso anche tutti i telespettatori.

A breve vi racconteremo tutto su Antonella Elia e il dramma dell’aborto, con la perdita purtroppo del figlio. Invece, durante una puntata de La pupa e il secchione, lei ha attaccato Flavia Vento: “Comunque non ti odio, mi fai solo pena. Ora però smettila di starnazzare come una gallina. Non voglio istigare nessun tipo di sentimento negativo. Voglio però consigliarti un lavoro: vai in campagna e coltiva la terra”. E la Vento: “Bella io ho fatto tanti lavori non ho fatto solo reality. Ho fatto teatro, ho fatto cinema, ho condotto tanti programmi”.





Antonella Elia e il dramma dell’aborto: “Ho perso un figlio”

Antonella Elia non ha raccontato solamente del suo dramma dell’aborto e dunque del figlio perso, infatti durante la conversazione con la Fialdini ha detto: “In amore mi hanno detto spesso che rompo, che sono isterica, matta, instabile e che mi annoio subito. Me ne hanno dette di tutti i colori, a costo di morire dico sempre la verità e detesto chi mente. Io da bambina invece? Da piccola ero un po’ introversa e solitaria, oltre che timida e impacciata. Ma la rivelazione sul figlio perso è quella che più ha scioccato proprio tutti.

Queste le struggenti dichiarazioni di Antonella Elia: “Ho provato ad avere un figlio ma l’ho perso, non si è sviluppato il battito del cuore. Il mio compagno di allora ha pensato che non fossi biologicamente programma per avere dei figli”. Le considerazioni dell’ex partner ovviamente le hanno creato un’enorme tristezza, ma fortunatamente ora vive invece in maniera molto serena. Anche se in un certo senso dimenticare un episodio del genere sarà comunque molto difficile per lei.

Dunque, recentemente Antonella Elia è stata protagonista nel piccolo schermo come giurata de La pupa e il secchione di Barbara D’Urso, nonché come concorrente di Back to school. Nel 2020-2021 è stata opinionista del GF Vip. Ha preso parte anche ad altri reality show come L’Isola dei Famosi, Pechino Express e Temptation Island.

