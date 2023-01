“Sarà un naufrago”. Isola dei Famosi 2023, nome pazzesco per il reality di Ilary Blasi

Isola dei Famosi 2023, l’indiscrezione sul nuovo concorrente corre veloce tra i fan. Il reality condotto da Ilary Blasi continua a concedere al pubblico italiano grandi colpi di scena ancora prima dello ‘start’ del programma. Tante le indiscrezioni in rete in merito al cast dei nuovi naufraghi e oggi anche quella che riguarda il ‘nemico’ di Tommaso Zorzi.

Nuovo concorrente all’Isola dei Famosi 2023. Ilary Blasi pronta guidare il timone della nuova edizione del programma che partirà non appena concluso il GF Vip 7. Sono dunque settimane di indiscrezioni sui nomi che comporranno il cast dei naufraghi. Dopo la voce messa in circolo sulla presunta presenza di Eleonora Giorgi, anche altri due nomi di eccezione che potranno approdare alle Honduras.

Nuovo concorrente all’Isola dei Famosi 2023: l’indiscrezione sull’ex rivale di Tommaso Zorzi

Questa volta a lanciare l’indiscrezione sarebbe stato il BlogTivuItalia che avrebbe tirato in ballo il nome dell’influencer Gian Maria Sainato. E forse non tutti sanno che Gian Maria ha preso parte a Riccanza insieme a Tommaso Zorzi: “Uno spifferone ci avrebbe raccontato che ci sarebbe l’intenzione di proporlo nel reality show di Ilary Blasi per via di varie vicissitudini personali ma anche per la miracolosa remise-en-forme che il giovane pubblicizza da tempo sui suoi profili social”. (“Mamma e figlio in Honduras”. Isola dei Famosi 2023, doppio colpo di Ilary Blasi).

Gian Maria Sainato ex rivale di Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi 2023: adesso la notizia chiede solo di andare incontro a un’effettiva conferma, come nel caso di altri due nomi vip provenienti dal mondo della radio, precisamente speaker dello Zoo di 105, ovvero Marco Mazzoli e Paolo Noise. Tre nomi ‘bomba’ dunque arricchirebbero il cast del programma, che dalle prime indiscrezioni sembra essere decisamente allettante per il pubblico italiano.

Infatti si ricorda che stando alle prime indiscrezioni, dovrebbero approdare alle Honduras anche Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri da UeD, Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi, Samantha De Grenet e il figlio Brando, Luigi Mastrangelo e il figlio Samuele, Dayane Mello e Alessia Macari, Pamela Prati e Marco Bellavia e dulcis in fundo Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina, e Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez.