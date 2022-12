Siamo ancora alle prese col GF Vip 7, che terrà compagnia a milioni di telespettatori per ancora diversi mesi. Ma subito dopo inizierà l’Isola dei Famosi e le ultime notizie fanno riferimento ad una mamma vip col figlio come nuovi concorrenti. Il settimanale Chi ha fornito le prime informazioni su ciò che sta succedendo in questi giorni ai vertici del reality show, mentre il sito Biccy ha tirato fuori già i primi nomi che preannunciano spettacolo. E a rubare la scena sono appunto questa madre famosa con l’adorato figlio.

L’Isola dei Famosi dovrebbe prevedere la presenza di una mamma, accompagnata dal proprio figlio, come nuovi concorrenti. Queste indiscrezioni stanno già tenendo banco, nonostante manchi ancora tanto all’inizio del programma condotto da Ilary Blasi. Non sono questi gli unici nomi circolati in queste ore, infatti sembra proprio che si punterà fortemente su coppie che faranno di tutto per riuscire a prevalere su altre coppie e anche su naufraghi singoli. Andiamo a vedere cosa è venuto fuori.

L’Isola dei Famosi, mamma e figlio nuovi concorrenti? La voce

In primis, in riferimento all’Isola dei Famosi e prima di dirvi chi saranno mamma e figlio come possibili nuovi concorrenti, il settimanale Chi ha scritto: “Come lo scorso anno: idea che vince non si cambia. All’Isola dei Famosi ritornano le coppie. Nella precedente edizione la soluzione di aver scelto i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi o Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro era piaciuta agli autori. E ora che si sono riaperti i casting, stanno cercando nuove coppie e nuove storie da raccontare”.

E parlando di coppie, Biccy ha iniziato a vagliare le principali ipotesi. Oltre ad Eva Grimaldi ed Imma Battaglia, nonché Alez Belli e Delia Duran, è uscita fuori una suggestione inerente una madre vip col figlio. Lei è una nota conduttrice televisiva: stiamo parlando di Samantha De Grenet con Brando. Ovviamente per ulteriori conferme bisognerà aspettare altre informazioni più rilevanti e per la certezza assoluta occorrerà probabilmente attendere le comunicazioni ufficiali dei prossimi mesi.

Il figlio Brando ha festeggiato 17 anni lo scorso mese di ottobre. Lui è nato dalla relazione tra Samantha De Grenet e il marito Luca Barbato. Con quest’ultimo si è unita in matrimonio nel 2005, prima di lasciarsi l’anno successivo. Nel 2014 è tornata col coniuge e si sono sposati nuovamente nel 2015.