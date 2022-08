Isola dei Famosi 2023, la prima indiscrezione bomba sul reality show. Naufraghi che come ogni ann affronteranno svariate prove mettendosi faccia a faccia con i propri limiti. Nuova avventura in vista per loro e nel frattempo il nome di Alvin e di un ex naufrago prendono il meritato spazio tra le novità del programma.

Isola dei Famosi 2023, l’indiscrezione. Primi rumor sul programma ai limiti della sopravvivenza che tirerebbero in ballo il famoso inviato della trasmissione. Alvin in un nuovo ruolo? Questa la notizia che sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso in vista di una stagione televisiva densa di colpi di scena.





Isola dei Famosi 2023, l’indiscrezione ‘bomba’. Novità in vista

Isola dei Faamosi 2023 da un lato e Sanremo 2023 dall’altro, sarebbe stato il settimanale Chi a focalizzarsi sulle sorti del reality show che pare essere pronto a fare approdare i nuovi naufraghi a partire dalla primavera. Ilary Blasi resta alla conduzione ma non con Nicola Savino al suo fianco che nel frattempo è passato su TV 8. (Isola dei Famosi, guai per un naufrago dell’ultima edizione).

“La nuova Isola dei Famosi. Nella nuova edizione dell’Isola dei famosi molte rivoluzioni: alla guida sempre Ilary Blasi, Luxuria confermata come opinionista, Nicola Savino, passato a TV 8, potrebbe lasciare il posto ad Alvin”, si legge sul settimanale.

E la notizia corre veloce venendo accolta anche su altre testate come Pipol Gossip. Al posto di Alvin, ricoperto di un ruolo del tutto nuovo, ipotesi che cadono su due ex concorrenti dell’ultima edizione ovvero Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi: “Mentre per il ruolo di inviato è lotta tra Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione, ed Edoardo Tavassi, semifinalista. Al momento quest’ultimo è in vantaggio”.

