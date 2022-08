Massimiliano Allegri ha una nuova fidanzata e ha così dimenticato del tutto Ambra Angiolini. Questo almeno è quanto si evince grazie al settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha beccato l’allenatore della Juventus insieme ad una donna. Anche un paio di mesi fa lui era stato fotografato con una e a quanto pare sarebbe la stessa persona. Ora è anche venuta fuori l’identità di lei, che a quanto sembra è da considerarsi una signora parecchio riservata e che non amerebbe quindi molto la notorietà.

Certamente questa immagine di Massimiliano Allegri è decisamente inequivocabile. Ha infatti fatto una bellissima e romantica passeggiata con quella che a tutti gli effetti sembra essere la sua nuova fidanzata. Se a giugno era stato pizzicato nella meravigliosa Sardegna, stavolta gli attentissimi paparazzi sono riusciti a scovarlo in Svizzera, nella città di Lugano. E mai si sarebbero probabilmente aspettati di essere riconosciuti da qualcuno, invece non è stato proprio così. E ora tutti sanno.





Massimiliano Allegri ha una nuova fidanzata: chi è

Mentre camminavano per le strade di Lugano, ritenute quelle dello shopping, il settimanale Chi ha sorpreso Massimiliano Allegri mentre teneva la mano alla sua nuova fidanzata. Ormai dubbi ce ne sarebbero veramente pochi, visto che lei tutto sembra fuorché una semplice amica del tecnico di Serie A. E il giornale di Signorini ha anche fornito qualche dettaglio sulla donna che, come detto precedentemente, ama tantissimo la sua privacy e quindi non è sicuramente semplice riuscire a scoprire molto di lei.

La donna che ha conquistato il cuore di Massimiliano Allegri è Nina Lange Barresi, la quale non avrebbe molto feeling con i social network. Non è stato possibile infatti trovarla né su Facebook e né su Instagram, a conferma della sua riservatezza. Nina Lange vivrebbe proprio in Svizzera, dove lavorerebbe all’interno di una società dedicata alla consulenza manageriale. Avrebbe molto interesse verso la finanza e ora sappiamo che a livello sentimentale avrebbe perso la testa per l’allenatore bianconero.

Di Ambra Angiolini si è parlato recentemente per il suo fisico da urlo. Nessuna particolare posa in bikini, perché diciamolo, la bellezza di Ambra Angiolini parla da sola. Capelli spettinati dal tocco della brezza marina, qualche birra fresca, un tramonto da togliere il fiato e un volto che prende pausa anche dal make-up. In costume da bagno verde con fantasia floreale, con tanto di tanga a vita bassa con i laccetti laterali e il dettaglio del reggiseno che gioca tra il vedo-non vedo.

