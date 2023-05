Lunedì 8 maggio va in onda un’altra puntata dell’Isola dei Famosi. Ora i concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi dovranno attendere il verdetto del televoto che ha in nomination Cristina Scuccia, Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero. L’appuntamento con la quarta puntata è su Canale 5 alle 21, 20. Tre i naufraghi che hanno già abbandonato: Marco Predolin è tornato in Italia dopo alcuni esami medici che hanno evidenziato dei problemi di salute, Caludia Motta per un infortunio e Nathaly Caldonazzo.

La showgirl è finita al televoto e ha perso lo contro finendo sull’Isola di Sant’Elena. Ben tre concorrenti che si trovano al televoto e che questa sera dovranno darsi battaglia. in nomination sono finiti Cristina Scuccia, Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero. Chi sarà il concorrente che dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi 2023?

Leggi anche: “Se ne deve andare”. Isola dei Famosi 2023, niente da fare per il naufrago: addio Honduras





Isola dei Famosi 2023, secondo il sondaggio esce Christopher Leoni

Secondo i primi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free il nome della persona che sarà salvata dal pubblico è quello di Cristina Scuccia, con il 50% di preferenze.. L’ex suora è infatti una delle grandi protagoniste del reality show di Ilary Blasi. Era praticamente scontato che venisse salvata. A rischio Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero. Secondo l televoto il naufrago che dovrà abbandonare l’isola è Christopher Leoni. Il naufrago è stato votato solo dal 14%.

Come funziona il televoto dell’Isola dei Famosi 2023. App Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Infinity dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante VOTA. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. Si più accedere anche tramite il sito web: sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione VOTA, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto.

Per votare il preferito dell’Isola dei Famosi 2023 è possibile farlo anche tramite la Smart TV abilitata direttamente da Canale 5 premendo il tasto Freccia Su. Ovviamente è possibile votare mandando un SMS al 477 000 3. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo massimo di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.